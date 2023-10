Torna ’Lost In Modena’, tre nuovi influencer in arrivo. Abbruzzese scopre la città

È già a Modena, per un tour che sia anche a misura di bambini, la family influencer Brigida Abbruzzese, prima protagonista della stagione autunnale di ’Lost in Modena – The crush course’, la seconda edizione della campagna di promozione turistica del territorio modenese partita lo scorso giugno.

Promossa dal Comune, Servizio Promozione della città e turismo, in collaborazione con Modenatur, e ideata dall’agenzia di comunicazione e web marketing Integra Solutions, ’Lost in Modena 2’ porta sul territorio altri tre creator (dopo i quattro arrivati tra giugno e luglio) che si perderanno alla scoperta della città e dei dintorni.

’The crush course’, titolo che riprende il linguaggio dei giovanissimi e quell’infatuazione che fa battere il cuore a mille, sfida gli influencer a scoprire il territorio anche attraverso esperienze che li catapultano al di fuori della loro zona di comfort, stimolando curiosità e sorpresa anche nelle community che li seguono.

Food, Arte e cultura, Travel e Motori rimangono i temi di riferimento nell’ambito dei quali a ciascun influencer viene proposto un programma di visita personalizzato e tutto da svelare.

Ad aprire la sessione autunnale della campagna sarà Brigida Abbruzzese, family influencer che da qualche giorno è in città insieme al marito Giuseppe e ai tre figli. Mamma per vocazione, appassionata di "cose di casa", fai da te e "mise en place", Brigida ama viaggiare e vivere nuove esperienze insieme alla famiglia. Anche lei come i colleghi che l’hanno preceduta, con il suo spirito solare e l’approccio positivo, durante il suo soggiorno verrà coinvolta in un’esperienza coerente con il suo interesse principale e in una, invece, completamente diversa, che ne farà scoprire lati e aspetti nascosti anche alla sua stessa community.

Cuore della comunicazione e della promozione di Lost in Modena 2 sono come sempre, i canali social del turismo modenese e il sito visitmodena.it che rappresentano l’hub digitale in cui confluiranno anche i contenuti che i singoli influencer pubblicheranno e le storie delle loro esperienze a Modena.

Sul sito visitmodena.it sono pubblicate anche tutte le esperienze vissute dagli influencer che sono replicabili e acquistabili direttamente da turisti e modenesi.

La stagione autunnale di “Lost in Modena 2” proseguirà nelle prossime settimane con due nuovi influencer il cui nome è ancora una sorpresa.