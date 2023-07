Torna "Modena in campo" a Nonantola: spazio all'agricoltura innovativa

Cinquanta ettari tra area espositiva e campi prova per vedere in azione le macchine agricole più innovative. E poi un convegno dove saranno affrontati alcuni dei temi più importanti per l’agricoltura modenese ed emiliano-romagnola. Oggi dalle 10 alle 22, in località La Granda di Nonantola, torna "Modena in campo", la manifestazione organizzata da Apima Modena (Associazione provinciale delle imprese di meccanizzazione agricola, associata a Cai Agromec) insieme alle principali organizzazioni agricole, con il contributo della Camera di Commercio di Modena e il patrocinio della Provincia. I cancelli di via Guercinesca Est si apriranno alle 10. Alle 16 taglio del nastro e alle 16,30 un momento di approfondimento tecnico con il seguente programma: saluti istituzionali; la presentazione da parte di Aimag di un progetto per l’utilizzo del compost in agricoltura, l’illustrazione da parte di Coprob dei vantaggi della coltivazione delle barbabietole da zucchero. Successivamente i giovani di Coldiretti introdurranno il nuovo bando per l’agrisolare. Alle 18 inizieranno le prove in campo di lavorazione del terreno, semina, mietitrebbiatura, pressatura e aratura. Nell’area espositiva sarà presente uno stand di Cai Agromec. "L’aggiornamento continuo e l’utilizzo delle più moderne attrezzature per l’agricoltura – commenta Gianni Dalla Bernardina, presidente Cai Agromec - è da sempre una peculiarità distintiva del settore agromeccanico. Eventi come questo rispondono quindi pienamente al dna della nostra organizzazione". "Modena in campo – aggiunge il presidente di Apima Modena e consigliere nazionale di Caiagromec Gianfranco Pini – è nata come una festa in famiglia e negli anni è diventata una delle più grandi manifestazioni in campo". Saranno presenti anche due punti di ristoro. Cena su prenotazione telefonando al 335.277856.