Torna Motor Valley Fest. Mostre, convegni, raduni tra storia e innovazione

È una Modena punteggiata di eventi e in pole verso il futuro, quella che attende la 7^ edizione del Motor Valley Fest, da domani all’8 giugno, confermandone il ruolo di indiscussa capitale dell’automotive. Il fascino che da sempre generano le quattro ruote, non mancherà di incuriosire appassionati, addetti ai lavori, imprenditori, studiosi, ma sarà anche un’occasione di riflessione per il comparto e una ghiotta opportunità che amplia l’offerta turistica del territorio. Il centro storico vestito da gran sera, saprà offrire il meglio di sé, tra le piazze e le vie battute da Enzo Ferrari, quando con i suoi piloti e i suoi grandi clienti, si recava a cena da Boninsegna, al San Carlo, da Oreste, da Fini, per festeggiare una vittoria o la conclusione di un’annata favorevole.

Intorno a quei luoghi cosi cari ai modenesi si dipanerà il ricco programma, con centinaia di eventi che ci racconteranno l’automotive di ieri, oggi e domani. "La Motor Valley è una delle più forti espressioni dell’identità, della passione e dello sguardo rivolto al futuro della gente dell’Emilia-Romagna, e porta costantemente tutto questo all’attenzione del mondo attraverso auto e moto straordinarie e il loro prezioso retaggio" ha commentato l’assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni. Esposizioni di esclusive supercar e rare auto d’epoca, ma anche momenti di confronto sul futuro della mobilità, e dell’industria Automotive. "L’automotive per Modena significa eccellenza, e ancora di più posti di lavoro e sviluppo – ha affermato Massimo Mezzetti, sindaco di Modena – Un settore nel quale generazioni di lavoratori hanno trovato dignità e oggi, più che mai, il Motor Valley Fest si sviluppa attorno al confronto e alla discussione perchè l’automotive si trasformi e continui a garantire ciò che è stato fatto finora".

Quattro giorni, 40 brand, 60 auto d’epoca, 20 mostre dedicate, insieme a tavole rotonde, convegni, eventi, talk, per conoscere questo importante comparto. "Si tratta di una grande opportunità, per gli amanti delle due e quattro ruote, che potranno conoscere da vicino le eccellenze che il distretto industriale emiliano-romagnolo riesce ad esprimere, con una concentrazione senza eguali nel mondo" commenta Andrea Albani, vicepresidente Associazione Motor Valley Development. Sessanta i veicoli esposti, a partire da piazza Roma, ai Giardini Ducali, tra esclusive supercar, moto, prototipi e rare auto d’epoca, accanto a concept innovativi, simulatori e installazioni dinamiche. "L’automotive rappresenta da sempre un’eccellenza del nostro territorio e noi ci siamo dalla prima edizione. Dobbiamo fare di tutto per sostenere il momento di difficoltà che sta vivendo il settore, ogni partner deve fare la sua parte, a partire dalle istituzioni naturalmente" ha affermato Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena. In mostra gioielli iconici, come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario e l’Utopia Roadster di Pagani, oltre alla Maserati GT 2 stradale. "Modena e Motor Valley Fest sono un binomio indissolubile, auspichiamo una grande partecipazione, superando i buoni risultati delle scorse edizioni. Quattro giorni in cui il rombo dei motori sarà il collante di un ampio programma di iniziative rivolto a università, studenti, professionisti appassionati o semplici turisti" ha affermato Amedeo Faenza, vicepresidente Federalberghi ER.

Quest’anno, il tema portante sarà ’l’Industria di domani’. Gli eventi del format Innovation & Talents, che si svolgeranno alla Fondazione Collegio San Carlo, da domani al 7 giugno, saranno il cuore dell’incontro tra studenti, università, aziende e professionisti. Sono previsti 13 Talent Talk, col coinvolgimento di brand quali Ferrari, Pagani, Ducati. Domani torna anche l’atteso appuntamento con la ’Meet & Match Night’, format B2B che vedrà protagoniste 46 startup italiane e internazionali, pronte a presentare le proprie soluzioni tecnologiche a investitori, aziende e stakeholder di settore. E in piazza Grande è University village. Vari eventi anche diffusi in provincia come il Concours d’Elegance Trofeo Salvarola Terme, e non solo: coinvolti i 4 circuiti della Motor Valley.