Torna PanSec, il percorso cicloturistico tra sport e solidarietà

Torna PanSec, il percorso cicloturistico-sportivo non competitivo che si snoda a cavallo delle province di Modena, Reggio e Bologna bagnate dai fiumi Panaro e Secchia (di qui, PanSec). La seconda edizione dell’evento, che si terrà da giovedì 29 maggio a domenica 1° giugno, prevede alcune novità. Innanzitutto, il percorso: da uno si passa a tre. Quello principale parte da Modena, segue il Secchia e arriva a Montefiorino dalla valle del Dragone, passa dalle Piane di Mocogno alla via Vandelli fino a raggiungere Pievepelago. Dopo aver percorso un tratto della Via del Duca, rientra nella provincia di Modena attraversando il passo della Croce Arcana, per poi arrivare a Sestola. Lasciate le pendici del Cimone, si percorrerà la vecchia fondovalle per salire ai Sassi di Roccamalatina e seguire il Panaro fino a Modena. Questo tracciato, che misura 350 km si sviluppa su ciclabili, sterrati, sentieri ben battuti e strade poco trafficate; può essere percorso in mountain bike, gravel (la bicicletta ’ibrida’ a metà da corsa e mtb) e e-bike (bici a pedalata assistita).

Gli altri due percorsi sono più corti e possono essere coperti in soli due giorni. Uno è per gravel, misura 210 km e arriva a 4 mila metri di dislivello; l’altro è per bici da corsa, cioè tutto su strade asfaltate. Entrambi partono da Modena e arrivano a Sestola, dove il 31 maggio confluiscono anche i partecipanti al giro lungo.

L’altra novità della seconda PanSec è la finalità: la quota di iscrizione sarà infatti completamente devoluta all’associazione ’Un ponte per Betlemme’, associazione che sostiene da anni il Caritas Baby Hospital e l’orfanotrofio Hogar Nino de Dios di Betlemme attraverso la Partita della Stella e la Staffetta della Stella.

"PanSec è dedicato ai ciclisti di buona volontà – afferma uno degli organizzatori, il fotografo Luigi Ottani – ma in cambio promette di far scoprire ai partecipanti le bellezze naturalistiche del territorio".

"L’idea è nata da un gruppo di amici ciclisti che desiderano condividere il piacere di pedalare lenti e leggeri per misurare sé stessi in un territorio magnifico" aggiunge Ennio Sitta, titolare di Bensone Design Shop e coordinatore di PanSec.

"Mai come in questa occasione possiamo dire che ’pedalare fa bene al cuore’ – sottolinea Stefano Prampolini, dell’associazione ’Un ponte per Betlemme’ – Non solo perché lo sport giova alla salute, ma soprattutto perché quest’anno gli iscritti aiutano una popolazione che sta vivendo uno dei periodi più drammatici della sua travagliata storia".