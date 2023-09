Torna Passa la Parola. Leggere per crescere: un mese di iniziative

Torna ‘Passa la Parola’, il festival della lettura per ragazzi. Dal 4 ottobre al 4 novembre, otto giornate di incontri, laboratori, corsi e reading gratuiti per diffondere l’educazione alla lettura per diffondere la letteratura per ragazzi dalla voce dei suoi protagonisti. Un’undicesima edizione in compagnia di grandi autori e iniziative coinvolgenti che metteranno dal centro i libri, le storie e le emozioni che riescono a suscitare. Nato da un progetto di educazione alla lettura della Libreria indipendente per ragazzi Castello di Carta di Vignola, il festival è organizzato da Csi Modena con il patrocinio del Comune di Modena e Modena city of media arts, e con il sostegno, tra gli altri, di Bper Banca e Conad Nord Ovest. "Uno degli obiettivi del festival – sostengono le direttrici artistiche Milena Minelli e Sara Tarabusi – è mantenere e difendere l’importanza della parola, anche nelle situazioni più difficili, come Cosimo nel Barone Rampante di Italo Calvino. Vogliamo far conoscere scrittori, illustratori, artisti che cercano di ‘dare potere alle parole’ nell’unico modo possibile: scrivere e farsi leggere". "La cultura, come lo sport, – aggiunge Emanuela Carta, presidente del Comitato di Modena del Centro Sportivo Italiano – è uno straordinario strumento di socialità, educazione e condivisione. Passa La Parola è un progetto culturale a cui siamo particolarmente legati, che si rivolge ai giovani e alla loro capacità di guardare al futuro a partire dai libri e dalle storie che, proprio come lo sport, non smettono mai di stupirci e farci sognare". Si parte mercoledì 4 ottobre alle 10 alla Biblioteca Delfini con ‘Un libro di cambia’, un incontro tra i bambini della scuola primaria e lo scrittore Antonio Ferrara. Nel pomeriggio, alle 17, sempre Antonio Ferrara insieme a Giovanna Zoboli terranno un incontro di formazione in collaborazione con Memo dal titolo ‘Sono nato in mezzo ai topi’, dedicato alla scrittura autobiografica. Giovedì 5 ottobre alle 10 il Liceo Muratori San Carlo ospiterà invece l’incontro ‘Non avere paura! La poesia ci salverà’, nel quale la poetessa Beatrice Zerbini si confronterà con gli studenti delle scuole superiori sull’intelligenza artificiale, un tema estremamente attuale. Il 6 ottobre Luigi Garlando, giornalista e scrittore per ragazzi, rifletterà con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sul rapporto tra i social, le generazioni e la poesia, in un doppio appuntamento alle 10 e alle 12, dal titolo ‘Siamo come scintille’. In serata, andrà in scena ‘I bestiolini’, spettacolo di teatro di e con Gek Tessaro, che sabato 7 ottobre racconterà poi il suo lavoro in un incontro dal titolo ‘Io sono un ladro di bestiame felice’. E ancora tanti altri appuntamenti domenica 8, sabato 14 e sabato 21 ottobre. L’edizione 2023 si chiuderà infine sabato 4 novembre con la narrazione animata ‘L’anatra , l’altrove e una valigia rossa… letture al buio’. Per il programma completo: www.passalaparola.it.