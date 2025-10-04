Torna Smart Life Festival. Oltre 50 appuntamenti sull’umanità digitale

Torna a Modena dal 16 al 19 ottobre la decima edizione di Smart Life Festival con il tema ‘Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale’: quattro giornate di incontri dedicati alle trasformazioni della rete, dalle sue origini fino ai giorni nostri.

Il cartellone è ricco: oltre 50 appuntamenti e più di 100 speaker di fama nazionale e internazionale. In apertura del festival, il talk dal titolo ‘L’intelligenza artificiale e la società in rete’, che si terrà giovedì 16 ottobre alle 21 presso la Chiesa di San Carlo, con Manuel Castells (sociologo di fama internazionale, tra i più importanti studiosi a livello mondiale della società dell’informazione) e Matteo Flora (divulgatore, esperto di Intelligenza Artificiale e autore di ’Ciao Internet!’ su YouTube, primo podcast di Tech-Policy italiano). "L’edizione di quest’anno – illustra Sergio Duretti, responsabile della Transizione digitale e governo dei dati pubblici del Comune di Modena – si sposa perfettamente con il tema della trasformazione digitale, presente nella vita quotidiana di tutti noi. Mi fa piacere che dal programma emerga questa trasversalità".

Trasmettere il sapere è da ormai quattrocento anni la missione e la sfida della Fondazione San Carlo, uno dei principali enti promotori di Smart Life Festival. "I nostri ragazzi hanno a che fare con un mondo digitale in continua evoluzione – spiega Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo – oggi, come suggerisce il titolo di questa edizione, non esiste più Internet come lo conoscevamo dieci anni fa. Il festival vuole riflettere proprio su questa trasformazione".

Tra gli appuntamenti in rilievo, il talk ‘Spiritualità. Immaginare nuove possibilità per il futuro attraverso il pensiero, l’arte e la tecnologia’, con Michelangelo Pistoletto (artista di fama internazionale, candidato al Premio Nobel per la Pace 2025) e Antonio Spadaro (Sottosegretario del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione), e l’incontro ‘Intelligenza artificiale e giustizia: progetti, prospettive, limiti’, pensato per riflettere su un mondo digitale più etico, tra legalità e nuove tecnologie.

"I principi morali non vanno trascurati – sottolinea Eleonora De Marco, vicepresidente della Fondazione di Modena – credo che, nella riflessione sulla tecnologia e su tutte le opportunità che essa ci offre, gli scienziati debbano essere affiancati da giuristi e filosofi: è necessario che questi nuovi strumenti siano realmente al servizio delle persone".

Smart Life Festival si propone come spazio di confronto e riflessione, con l’obiettivo di ragionare sullo sviluppo tecnico-scientifico e sulla relazione tra progresso e umanità. Intelligenza artificiale, arte ed educazione sono solo alcuni dei temi centrali nella variegata offerta di incontri in programma.

"Il focus è quello delle connessioni – racconta Gabriele Pollastri, curatore del festival per Fondazione Collegio San Carlo – ci chiederemo se Internet oggi è davvero finito o, semplicemente, se può trasformarsi in qualcosa di nuovo grazie alle opportunità che si stanno creando tramite le nuove forme di connessione digitale".

L’evento è promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con le istituzioni del territorio, tra cui Fondazione Collegio San Carlo, Università di Modena e Reggio Emilia, Fondazione di Modena, Fondazione Democenter, Camera di Commercio di Modena e Provincia di Modena. Anche quest’anno, ad arricchire il programma del festival, è previsto un articolato calendario di appuntamenti dedicati e organizzati in collaborazione con le scuole modenesi di ogni ordine e grado.

Nell’ambito del programma dello Smart Life Festival, inoltre, quest’anno sarà organizzata anche un’iniziativa, in programma sabato 18 ottobre, volta a festeggiare proprio i 10 anni di Make it Modena, la palestra digitale.