Torna stasera la sagra dell’anatra

A Massa Finalese da questa sera sei giorni di festa. Scocca l’ora della 122esima edizione della Sagra dell’Anatra, manifestazione ferragostana organizzata dell’associazione MMGA col patrocinio del Comune di Finale Emilia. Come sempre molto intenso il programma di iniziative, che hanno il loro fulcro sull’immancabile ristorante dove gustare, tra gli altri piatti, l’anatra preparata nella maniera che si tramanda localmente. "Come amministrazione comunale – dice il sindaco Claudio Poletti – siamo soddisfatti che i protagonisti del rilancio di questo storico evento siano giovani che hanno a cuore le nostre tradizioni". Alle 21 taglio del nastro con l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, a cui farà seguito il concerto dei Ligaduri, che propongono un tributo a Ligabue, mentre domani pomeriggio alle 15 si svolgerà "Sfoglini per un giorno", laboratorio di pasta fresca per bambini, a cura di Giallo Tortellino (prenotazione obbligatoria 3489291990). Altri eventi riempiranno le serate fino al 16 agosto.

al. g.