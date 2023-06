Torna TEDx Mirandola: 9 speaker celebrano la vita

E’ ai blocchi di partenza la terza edizione del TEDx Mirandola che vede ’Il Resto del Carlino’ come media partner: dopo il successo delle rassegne 2021-2022, nove nuovi speaker sono pronti a raccontare (e a raccontarsi) sul palco dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, nel pomeriggio di sabato 24 giugno (dalle 15). La kermesse, che nelle scorse edizioni ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate mirandolese, proporrà come fil rouge il tema "Time to Care", letteralmente "il tempo della cura": cura della vita, cura del prossimo, cura di ciò che più ci sta a cuore, nell’ottica di una circolarità ideale con le tematiche espresse nelle due edizioni precedenti (2021-"Matters of life", 2022-"Back to life"). Appunto nove gli ospiti che si avvicenderanno sul palco, ciascuno dei quali porterà il proprio punto di vista inedito e personale sull’argomento prescelto: dalla home stager Francesca Martinelli (modenese di nascita, attualmente residente a Miami, fra le massime esperte internazionali di arredamento), all’esperta di astrofisica Andrealuna Pizzetti (ricercatrice già titolare di un dottorato presso l’università di Clemson, in South Carolina), passando per il giornalista di Sky TG24 Gianluca Ales e il duo musicale emergente ’Le Opposite’ (composto da Francesca Basaglia e Camilla Ronchetti). Poi ancora quota accademica con Umberto Saetti, professore di ingegneria aerospaziale presso l’Università del Maryland, con Francesca Benuzzi (luminare delle neuroscienze) e il cardiologo Sergio Suma.

Attesissimi Emanuele Ferrari, conosciuto sui social con il nickname di Emilife e celebre per la sua vita "rainbow", nonché le creatrici digitali Ludovica Billi e Chiara Bucello. "Proprio questo duo illustrerà al pubblico la disabilità uditiva da una prospettiva inedita", commenta Matteo Stefanini, licenziatario del TedX mirandolese, "mettendone in luce i limiti e le opportunità. Sarà molto suggestivo anche lo speech di Umberto Saetti, che darà dimostrazione di una tuta utile per guidare gli elicotteri addirittura senza la vista, mentre Gianluca Ales ci aiuterà a riflettere sulle parole di pace". Per Stefanini, l’evento di quest’anno ha tutte le caratteristiche per riscontrare consensi importanti, segnando un’ulteriore crescita rispetto alle annate precedenti. "Venerdì 23 anticiperemo il TEDx con l’evento Biomedical Valley (il workshop del MedTech & Healthcare) che, nella stessa arena, darà voce alle eccellenze del territorio", commenta. Vi aderiscono le più importanti aziende biomedicali della zona. Dunque, 2 giorni intensi ricchi di stimoli e riflessioni. Inoltre TEDxMirandola è un evento Climate Neutral, dunque non inquina ma tutela l’ambiente. Si prospetta così un’edizione da record.

Marcello Benassi