Tornano freddo e neve In pista fino a Pasqua

Da oggi è previsto l’arrivo di freddo e neve, con allerta ‘arancione’ per vento e ‘gialla’ per neve nella zona collinare ed appenninica modenese, dove gli operatori ora prevedono di prolungare la stagione sciistica fino a Pasqua (9 aprile). Dalle prime ore di oggi una massa di aria fredda dai Balcani determinerà un rapido peggioramento del tempo. Previste nevicate fino ai 300 metri nel pomeriggio-sera, con accumuli di 10-25 cm sui rilievi. "Il ritorno del freddo – dice il presidente del consorzio Cimone, Luciano Magnani – permette di mantenere le piste in condizioni ottimali".