Tornano gli animalisti, ma è un blitz pacifico

Dopo la ‘pausa’ legata al Covid, gli animalisti sono tornati a protestare innanzi alla chiesa parrocchiale di Torre Maina la notte della vigilia di Natale, mentre i fedeli si recavano alla celebrazione della Santa Veglia. Una scena già vista e che per anni si è ripresentata puntuale. Questa volta, però, per ammissione dello stesso parroco don Pierino Sacella (appassionato di caccia, ndr) "la manifestazione è stata ‘esemplare’ e pacifica". Gli stessi che si dirigevano alla messa di mezzanotte, e che normalmente erano offesi dagli animalisti, hanno ammesso che il blitz questa volta è stato più corretto e contenuto rispetto agli anni scorsi.

Presenti gli immancabili cartelloni con frasi a favore degli animali e contro la caccia, ma, ad esempio, non ci sono stati i cori ‘da stadio’ che in passato andavano a disturbare anche lo svolgimento della celebrazione liturgica. Così come non sono volte offese all’uscita dalla chiesa. "Ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero – prosegue don Pierino – e questa volta devo ‘elogiare’ gli animalisti perché non sono stati offensivi: fossero sempre così potrebbero venire a messa ogni domenica!". "E’ andata decisamente meglio degli anni scorsi – rimarca un testimone –. Erano in 14, sono arrivati alle 22.30 e man mano il maresciallo dei carabinieri, presente dalle 21, li ha identificati. A differenza di altri anni hanno solo innalzati i cartelli e mostrato con dei tablet dei video di animali, ma senza usare i megafoni. Don Pierino fa tantissimo per la nostra parrocchia da ben 26 anni: le sue passioni personali nulla hanno a che fare con il suo carisma liturgico".

Dopo l’ultima manifestazione a dicembre 2019, era arrivata a livello penale una condanna ed un’assoluzione per gli animalisti, secondo quanto stabilito dal tribunale nell’ambito del processo con rito abbreviato che vedeva imputati due animalisti, un uomo e una donna accusati di diffamazione, stalking e minacce in concorso nei confronti del parroco di Torre Maina, don Pierino Sacella. Ma il giudice ha anche trasmesso gli atti al pm per procedere per diffamazione e minacce aggravate nei confronti di tutti coloro che erano davanti alla chiesa, con tanto di cartelli la sera del 24 dicembre 2019. I militari nell’occasione identificarono 17 persone: ora dovranno essere svolte indagini per capire chi, all’interno del gruppo di animalisti, minacciò e diffamò appunto il parroco.

