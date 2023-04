Tornano i nomadi in via della Meccanica Zanoli: "Inaccettabile"

Ieri pomeriggio diverse carovane di nomadi sono tornare a stazionare in via della Meccanica in zona La Graziosa, lungo via della Meccanica. Visto che è stato manomesso un idrante presente sul posto, il consigliere comunale Mirco Zanoli è andato a denunciare la cosa ai carabinieri. "Siamo indignati – commenta Zanoli – per quello che sta succedendo. Ancora una volta sul territorio comunale arrivano carovane di nomadi e sembra che nessuno, tanto meno la nostra amministrazione, siano in grado di fronteggiare questo problema, che si era presentato anche poche settimane fa. Come già avvenuto in passato, anche questa volta è stato manomesso un idrante, per cui ho presentato come consigliere di Rinascita Locale una denuncia ai carabinieri. Il problema, poi, sta anche nel fatto che queste persone, ogniqualvolta passano di qua, lasciano cumuli di rifiuti sul posto e creano un grande senso di insicurezza tra gli abitanti della zona. Finora, le relative ordinanze comunali non hanno sortito l’effetto desiderato".