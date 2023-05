Tornano le baby gang "Occupano i tavolini, sporcano e ci insultano Vanno fermati subito"

di Valentina Reggiani

"Non ti meno perchè c’è la telecamera, ma ti conviene tornare dentro". Sono tornati e più violenti e sfacciati di prima. Parliamo dei giovanissimi membri delle gang che popolano il centro storico o meglio le aggregazioni violente di ragazzi, alcuni poco più che 18enni che da anni ormai diventano ’padroni’ del centro storico, soprattutto quando si avvicina il periodo estivo. Il lavoro delle forze dell’ordine, in particolare della squadra mobile, che ha individuato e denunciato lo scorso anno gli appartenenti ad una nota baby gang, ha contribuito parecchio a risolvere la situazione.

A quanto pare, però, ci sono ancora gruppi che agiscono indisturbati minacciando i commercianti del centro storico. A denunciare la situazione sono i titolari del Bistrot di via Santa Margherita, situato a due passi dal tribunale che spesso vengono fronteggiati da un gruppo di ragazzi sicuramente non inclini al rispetto delle regole della civile convivenza. "Spesso utilizzano i nostri tavolini esterni per prepararsi le canne – spiegano i titolari – le volte in cui abbiamo provato ad allontanarli, ci hanno aggredito verbalmente. Mi hanno fatto presente – spiega uno dei titolari – che se non fossi rientrato nel locale, mi avrebbero preso a pugni e che ‘mi risparmiavano’ solo perchè c’erano le telecamere. Mi hanno pure dato del razzista. Noi dobbiamo poter lavorare in serenità eppure utilizzano i nostri spazi per drogarsi o affrontarsi, quando si presentano ubriachi. L’altra mattina davanti alla porta del Bistrot - spiegano ancora - c’era un ragazzo piegato su se stesso, addormentato dopo sicuramente aver abusato di droghe o alcol". A quanto pare si tratta di un gruppo di ragazzi, molti dei quali di origine straniera, che trascorrono pomeriggi e serate in centro storico abusando appunto di sostanze stupefacenti e alcolici. "Spesso lasciano rifiuti a terra, bottiglie, lattine oppure scaraventano sedie e tavoli che utilizzano alla luce del giorno per drogarsi. Non possiamo permettere che ogni singola strada del centro storico venga abbandonata al degrado: abbiamo il diritto di lavorare con serenità senza temere di essere minacciati da bande di ragazzi indisciplinati".

Il fenomeno non è purtroppo nuovo nella nostra città: il mese scorso un diciannovenne è stato condannato col rito abbreviato a quattro anni e mezzo per una dozzina di episodi, fra rapine e furti commessi ai danni di minori. Il giovane era ritenuto il boss di una gang e anche il complice era stato condannato a due anni e due mesi di carcere. Fra gli episodi contestati al ‘boss’, anche l’estorsione da migliaia di euro ai danni di un giovane cui era morto il padre e al quale la baby gang aveva sottratto i gioielli del genitore defunto chiedendo appunto il denaro per la loro restituzione. Lo scorso anno invece la squadra mobile, coordinata dal dirigente Mario Paternoste,r ha chiuso le indagini sui noti gruppi Daisan 216 e Sooz. In tutto erano scattate 34 denunce per furti e rapine ma anche aggressioni nei confronti di 21 tra ragazzi e ragazze minorenni (7 italiani e 14 stranieri).

Ora si teme che con l’arrivo dell’estate la situazione - che l’anno scorso aveva creato scompiglio soprattutto in piazza Roma e zona ex Manifattura - possa ripresentarsi. Le avvisagli in via Santa Margherita ci sono tutte.