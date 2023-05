Tornare bambini Con un Habitus

Possiamo tornare bambini? Possiamo cambiare noi stessi? Su questi interrogativi si muove "Yeled" (in ebraico, "Bambino"), la nuova coreografia di Eyal Dadon per Aterballetto (nella foto) che andrà in scena domani sera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. In "Shoot me", l’altro numero della serata (coreografato da Diego Tortelli), si balla su musiche degli Spiritualized e sulle poesie declamate da Jim Morrison. Danza anche al Festival internazionale delle abilità differenti che domenica 21 al Comunale di Carpi presenterà "Habitus", casa, strada e villaggio (le relazioni, lo spazio e la natura), con la compagnia EgoMuto, le musiche del Rajery Trio dal Madagascar e la sand artist Simona Gandola.