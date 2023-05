Torneo benefico in memoria di Aruta

Si svolgerà domenica, dalle 9 alle 19, nei campi da calcetto di via Remesina interna 139I, il 1° Memorial Aruta, in ricordo di Luciano Aruta morto a 44 anni per una leucemia fulminante. In memoria di Luciano, che ha lasciato la moglie e due figlie, gli amici hanno organizzato una ’10 ore non stop’ di beneficenza con torneo di calcio a 5. Il ricavato della giornata verrà donato al reparto di Ematologia pediatrica del Policlinico di Modena. ‘Diamo un calcio alle malattie’, lo slogan scelto dagli amici, tra cui Antonio Russo.

L’evento è organizzato con il contributo e la collaborazione della ‘Ads Virtus Cibeno’.