Torneo Fip Rise allo Sporting Club. Sul podio i migliori team del mondo

Si è chiuso con un ragguardevole successo di pubblico, che ha sempre gremito il campo centrale, il FIP Rise, torneo internazionale di padel inserito nel Cupra FIP Tour 2024 ospitato dallo Sporting Club Sassuolo. Unica in Regione per caratura dell’entry list, la manifestazione ha messo in vetrina alcuni dei migliori giocatori del circuito mondiale World Padel Tour, che si sono dati battaglia fino all’epilogo. Sul podio del doppio femminile sono salite Letizia Maria Manquillo Alarza e Arantxa Soriano Perez, testa di serie numero 1 che in finale hanno battuto, solo al tie break del terzo set, la coppia anglo-olandese formata da Stephanie Weterings e Tia Louisa Norton. Nel maschile, invece, sul gradino più alto del podio i fratelli portoghesi Miguel e Nuno Deus, che hanno avuto ragione di Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, arrivati alla finalissima dopo aver eliminato, in semifinale, Rodriguez Martinez e Gonzalez, testa di serie numero 1 del seeding.