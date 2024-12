Torneo internazionale Moma Winter Cup. Oggi è il giorno della finali al PalaPanini

Tutto è pronto al PalaPanini, per la giornata conclusiva della travolgente Moma Winter Cup, l’entusiasmante torneo internazionale di pallavolo giovanile, che vivrà nel Tempio del Volley la sua giornata conclusiva, ricca di ben sei finali delle altrettante categorie in gara. Ieri si è giocata la seconda giornata di qualificazione del Mega Torneo, che ha messo in campo 215 squadre, sui 63 campi allestiti in tutta la provincia, nelle sei categorie Under 14 – 16 e 18 femminili, ed Under 15 – Under 17 – Under 18 Maschile: è stata una giornata "campale", perché in tutte le categorie si sono giocate le gare decisive della fase di qualificazione, preludio alla fase ad eliminazione diretta che porterà alle finalissime, tutte in programma come detto al PalaPanini.

Si parte alle 9.00 con la Finale Under 15 Maschile, che vedrà scendere in campo Vero Volley Monza, in Finale per il secondo anno consecutivo, ed i tedeschi di VLW Volleyball Landesverband, mentre Bologna e S.Croce si giocheranno la terza piazza. Alle 10.30 scenderanno in campo le ragazze della Under 14: a contendersi il trofeo saranno Urban Nemesi, Elisir New Volley Project e Gielle Imoco Volley San Donà, dopo le semifinali in programma questa mattina alle 8.30.

Il programma delle Finali proseguirà con l’Under 17, in campo alle 12:00: si affronteranno la vincente della semifinale tra Marino Pallavolo e Volley Parella da una parte e la vincente di Allianz Diavoli Rosa e Vero Volley Monza. Alle 13:30 toccherò alle Under 16, dopo che in mattinata si saranno giocate le semifinale tra Visette Mednow Imoco Center e Moma Anderlini, Volley Friends Roma.

Nel pomeriggio le finali più attese, alle 15:00 gli Under 19, che vedono ancora in lizza, Bologna, Parella Torino e Marino, mentre alle 16.30 chiuderà il programma la finale delle Under 18, che vede in semifinale le quattro squadre più forti d’Italia, Moma Anderlini, Igor Novara, Chorus Bergamo e Imoco S.Donà.

Al termine delle gare, avrà luogo poi la cerimonia di premiazione, con tutte le 215 formazioni protagoniste che sfileranno di fronte ad Autorità e Sponsor: verranno consegnati anche una serie di Premi Speciali, non tecnici ma piuttosto tematici.