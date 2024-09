Torrazzi, cabina elettrica in tilt: "Blackout tra giovedì e venerdì, gravi disagi per le aziende"

Il maltempo che si è abbattuto prepotentemente su tutta la Regione, così come nella nostra provincia, non ha risparmiato neppure la rete elettrica. Diversi infatti i disagi con cui si sono trovati ad esempio a fare i conti residenti e aziende della zona Torrazzi, in particolare quelle situate in via Ghandi. A partire da giovedì sera, infatti, si sono registrati blackout a singhiozzo che, soprattutto ieri mattina, le aziende hanno dovuto sospendere le attività lavorative fino all’avvenuto ripristino della rete. Infatti la centralina Hera di via Ghandi è improvvisamente ‘esplosa’ e diverse utenze sono rimaste senza corrente, come spiega la titolare della Emilbronzo, Chiara Cotti. "Un primo blackout si è verificato giovedì sera tra le 20.45 e le 21. La nostra azienda è dedita alla produzione di pezzi meccanici in bronzo, quindi ad alto rischio furto, per questo è scattato subito l’allarme collegato con la questura. Poco dopo ha chiamato il custode, affermando che la corrente era rientrata e abbiamo pensato che il problema fosse rientrato. Stamattina (ieri, ndr) mio marito, quando ha aperto gli stabilimenti alle 7 si è reso conto che non funzionava nulla e abbiamo iniziato a chiamare il pronto intervento. Il tecnico è arrivato alle 9.30 ma il problema non riguardava solo noi, ma anche la ditta di utensilerie e l’officina meccanica. Dalle 7.30 venti dipendenti sono rimasti fermi – conclude Cotti – abbiamo consegne strettissime e abbiamo perso quattro ore di lavoro". Inizialmente ieri mattina erano rimaste senza bassa tensione cento utenze, poi due cabine secondarie. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Inrete Distribuzione Energia che, alle 10.45 hanno risolto il guasto alla cabina elettrica di via Ghandi: Hera fa presente come il guasto a partire dalle ore 9.06 avesse causato l’interruzione del servizio di energia elettrica per le utenze della zona. "I tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a isolare il guasto e a rialimentare la gran parte delle utenze già alle 9.16, cioè nel giro di dieci minuti – fanno sapere da Hera. Sono quindi state rialimentate, progressivamente, le altre utenze fino alla completa risoluzione del problema". Il guasto potrebbe essere legato alla disalimentazione che si è verificata giovedì sera, probabilmente a causa del maltempo. Domenica, quando le aziende sono chiuse, è in programma l’intervento di ripristino della cabina danneggiata: per permettere i lavori sarà necessario interrompere il servizio di energia elettrica. Le utenze interessate sono comunque preventivamente avvisate.