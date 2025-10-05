Torre Borgo, via al restauro. Intervento da 700mila euro

Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Modena
5 ott 2025
REDAZIONE MODENA
San Felice, Il Comune ha stipulato con la ditta RE.CO di San Possidonio il contratto di appalto

Il Comune ha stipulato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di restauro e miglioramento sismico di Torre Borgo, in via Terrapieni 114.

L’intervento, finanziato con circa 700 mila euro provenienti dai fondi del Commissario delegato alla Ricostruzione, prenderà avvio nelle prossime settimane e dovrebbe concludersi entro un anno.

Torre Borgo fa parte di un aggregato edilizio ampliato nel corso dei secoli e già restaurato nel 2011. L’immobile comprende l’antica torre nord-occidentale del circuito murario del castello di San Felice, risalente al XIV secolo e più volte rimaneggiata, oltre alla ex casa addossata nella prima metà dell’Ottocento.

"Prosegue la ricostruzione di San Felice sul Panaro – rimarca il sindaco Michele Goldoni – dopo l’avvio dei lavori del Teatro Comunale e lo sblocco dell’intervento per il Municipio, adesso è il momento di Torre Borgo. È un percorso non semplice, irto di ostacoli, ma con pazienza e tenacia stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro".

L’obiettivo, prosegue il primo cittadino commentando l’operazione – resta quello di riconsegnare alla comunità gli edifici storici danneggiati dal sisma, rendendo il paese più bello e più sicuro di prima".

Con il cantiere di Torre Borgo si aggiunge dunque un nuovo tassello al piano di ricostruzione post-sisma che sta restituendo al territorio i suoi luoghi identitari e di valore storico.

