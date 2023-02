Torrette Enel trasformate in opere d’arte

Lo street artist Sebastiano Matarazzo, in arte ‘Seba Mat’, sarà impegnato anche oggi nella realizzazione del murale sulla colonnina dell’Enel posta nell’ingresso secondario dello stadio ‘Cabassi’ di Carpi. Un progetto non convenzionale, commissionato nel rispetto della tradizione e della storia ultracentenaria del movimento calcistico cittadino. Il murale abbraccia tutti e quattro i lati della torretta raccontando, attraverso tre quadri differenti ma con un unico filo conduttore, la realtà calcistica carpigiana. "L’opera nasce da una visione condivisa con la Società, con l’intento di promuovere l’immagine della squadra e recuperare al tempo stesso una superficie importante dello stadio – spiega l’artista -. La composizione vuole trasmettere lo spirito e la passione della Società, con la volontà di veicolare una forte immagine identificativa nella quale gli appassionati possano riconoscersi. La forza di questo progetto è la condivisione di intenti fra un sodalizio sportivo e il mondo della street art per dimostrare come i due linguaggi possano unirsi".

In concomitanza con i lavori di realizzazione dell’opera, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che oggi, nell’ambito del progetto di street art condiviso con l’amministrazione comunale, effettuerà un intervento nell’area sud del comune di Carpi. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato eccezionalmente dalle ore 8 alle 15.55. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità perché la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. Le vie interessate dagli interventi sono: Bollitora, Bassa, Usignola, Chiesa Santa Croce, Caleffi, traversa San Giorgio.

Completata l’opera al ‘Cabassi’, ‘Seba Mat’ inizierà il murale, commissionato dal Centro antiviolenza ‘VivereDonna Aps’ di Carpi, che sorgerà sulla torretta Enel di via Bollitora Esterna. "L’opera simboleggerà l’impegno della città contro la violenza di genere – spiega Alice Degli Innocenti, vicepresidente del Centro -. Saranno tre immagini molto simboliche, legate dal tema comune che l’ingiustizia di oggi sarà la giustizia di domani. L’inaugurazione è prevista per il 12 marzo. Nell’occasione, si terrà una camminata per vedere l’opera".

Angiolina Gozzi