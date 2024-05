"Torrione, il progetto lede la sua identità"

"Deve essere attivata la competenza consultiva del Comitato tecnico-scientifico del Ministero sul progetto lesivo dell’integrità fisica e della stessa identità dell’insigne monumento quattrocentesco". Italia Nostra Modena torna sulla questione del Torrione degli Spagnoli, dopo che è stato reso noto il progetto vincitore della realizzazione dell’accesso esterno. "Avevamo già espresso la nostra valutazione critica sul tema oggetto del bando di concorso promosso dal Comune per un nuovo collegamento verticale della Torre, da realizzarsi come autonoma struttura esterna (idonea a contenere scala e ascensore) in adeguato distacco dal fronte interno dell’edificio – affermano da Italia Nostra –. Il tema messo a concorso implica, infatti, la valutazione di compatibilità con i principi di tutela di quella soluzione che sacrifica la condizione essenziale di isolamento della Torre, altera il rapporto spaziale di contesto entro l’articolato insediamento del Palazzo dei Pio, modifica l’assetto funzionale dell’edificio, lede la integrità fisica della compagine muraria del fronte interno forata dalle aperture ai piani. E implica la valutazione di compatibilità della nuova prevista destinazione che comporta una simile offesa all’identità stessa della Torre". "Neppure è ammissibile la valutazione nel merito del progetto prescelto, quando rimane ferma e insuperabile l’eccezione pregiudiziale della incompatibilità con i principi della tutela di una così radicale trasformazione del monumento, che si riflette, con il vasto ingombro della nuova struttura di servizio, sul contesto unitario del quattrocentesco insediamento del Palazzo. Un intervento in palese violazione della disciplina di tutela del codice dei beni culturali, in primis la conservazione dell’integrità fisica del bene, e perfino punito dal codice penale".

Maria Silvia Cabri