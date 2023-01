Modena, i tortellini li fa Bonolis: "Emozione indimenticabile"

Bonolis ’a lezione’ di tortellini dai ragazzi del Tortellante

Modena, 17 gennaio 2023 – E’ stata una domenica davvero speciale, la scorsa, per i ragazzi del Tortellante: ha fatto loro visita, infatti, uno dei volti più noti della televisione, Paolo Bonolis. Il conduttore ha voluto conoscere questa bellissima associazione, fondata nel 2016, che coinvolge ragazzi con lo spettro autistico attraverso un laboratorio di pasta fresca e attività abilitative per migliorare le autonomie. La visita si è svolta prima della presentazione del suo nuovo libro ’Notte Fonda’ al Forum Monzani.

Erika Coppelli, presidente dell’associazione, si è detta entusiasta dell’incontro: "Paolo ci ha fatto davvero una bellissima sorpresa, è una persona molto disponibile e gentile. Ha voluto imparare a fare i tortellini, infatti si è messo in gioco contribuendo alla realizzazione della pasta".

Ha aggiunto che il conduttore televisivo "ha apprezzato moltissimo il Tortellante e tutta quella che è la nostra realtà. Aveva già sentito parlare di noi e conosceva perfettamente l’associazione ma, dal momento che veniva a Modena per la presentazione del suo libro, ci teneva a farci visita per vedere in prima persona il progetto".

I ragazzi del Tortellante, in passato, sono stati ricevuti da Mattarella e dal Senato, motivo per cui ormai si sono fatti una nomea e in tanti hanno già sentito parlare di loro. "Probabilmente – ipotizza Erika – è stato grazie alla nostra visita a Roma e al giornalista Gianluca Nicoletti, che si è sparsa la voce della nostra associazione al di fuori di Modena".

Più e più volte, la presidente dell’associazione ha sottolineato che persona di buon cuore sia Bonolis, che ha anche invitato i ragazzi a Roma. "Paolo è una persona molto disponibile, abbiamo passato delle ore in sua compagnia davvero piacevoli – continua Erika – Ha fatto tanti selfie con i ragazzi, che amano farsi scattare delle fotografie insieme ai personaggi famosi. Ha anche scambiato qualche battuta con le nonne".

Inoltre, il conduttore ha anticipato il suo treno così da riuscire a far visita al Tortellante, prima della presentazione del suo libro, gesto che ha colpito molto Erika Coppelli e i ragazzi dell’associazione. "Il laboratorio a cui ha partecipato era funzionante, consisteva quindi nella produzione di tortellini, spiega Coppelli, che si è detta molto dispiaciuta di non avergli fatto mangiare un piatto di tortellini caldi, ma ha provveduto regalandogliene un sacchetto pieno da portare a Roma con la promessa che li avrebbe mangiati il giorno dopo.

Coppelli ci ha tenuto particolarmente a ringraziare la Bper e Marco Panini, che hanno reso possibile quest’incontro. "Sarebbe meraviglioso se tutti i personaggi famosi fossero così gentili, carini e disponibili. Il fatto che abbia accettato immediatamente il nostro invito e abbia addirittura anticipato il treno per venire a trovarci fa capire che bella persona sia – conclude – La sua presenza ci ha riempiti di gioia, ci ha fatto tanti complimenti perché ha detto che siamo una bellissima realtà e noi non potremmo essere più soddisfatti di così".

Anche il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, ci ha tenuto a commentare la visita di Paolo Bonolis all’associazione: "Graditissima sorpresa al Tortellante. A Modena per la presentazione del suo libro, Paolo Bonolis ha dialogato e scherzato con le ragazze e i ragazzi dell’associazione, che gli hanno anche insegnato come preparare i tortellini tanto amati".