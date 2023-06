Tortellini per la solidarietà: migliaia di euro alle scuole

I tortellini sono sempre più solidali a Castelfranco Emilia. Ieri mattina, sono stati annunciati gli aiuti economici che l’associazione La San Nicola, organizzatrice della tradizionale Sagra del tortellino di inizio settembre, erogherà alle scuole e alle associazioni del territorio, ma non solo. Sono, infatti, 11.766,50 euro le donazioni che La San Nicola ha deciso di devolvere alle realtà castelfranchesi e alle scuole che hanno prestato il loro aiuto volontario durante la sagra dello scorso anno. Inoltre, 7.000 euro saranno donati all’istituto tecnico agrario GaribaldiDa Vinci di Cesena, per aiutare questa scuola dopo i danni subiti durante l’alluvione del maggio scorso. A illustrare il progetto di solidarietà e a consegnare i diversi assegni ai rappresentanti delle associazioni sono intervenuti il presidente e il vicepresidente de La San Nicola, rispettivamente Gianni Degli Angeli e Giorgio Gibertini, il sindaco Giovanni Gargano, la dirigente scolastica Vilma Baraccani e la presidente dell’associazione Maestre Sfogline Aps, Sergina Caponcelli. Questo il dettaglio degli aiuti erogati alle associazioni e scuole del territorio: Istituto Comprensivo Marconi 2.000 + 1166,50 euro, Istituto Comprensivo Guinizelli 2.000 euro, Comitato Genitori Guinizelli 900 euro, Scuole elementari Cavazzona 450 euro, Comitato genitori Marconi 900 euro, Scuola materna paritaria delle Minime dell’Addolorata 450 euro, Associazione Edera 1.000 euro, Asilo Walt Disney 400 euro, associazione Admo 2.500 euro. "E’ sempre un bel segnale – ha detto il sindaco Gargano – quando collaborazioni consolidate come quella tra Comune di Castelfranco e associazione ’La San Nicola’ permettono di donare fondi a sostegno di chi ne ha bisogno. In quei tortellini ci siamo noi, è il nostro modo di fare comunità". "In 41 anni di Sagra del tortellino – ha aggiunto Degli Angeli – La San Nicola ha donato in beneficenza tra 1 e 1,5 milioni di euro. Abbiamo deciso di premiare soprattutto le scuole perché lì c’è l’avvenire della comunità, il nostro futuro. Faremo comunque anche un intervento a favore degli anziani con un’iniziativa che stiamo pianificando".

Da parte sua, la dirigente scolastica Vilma Baraccani ha sottolineato che il merito va ascritto soprattutto ai genitori e agli insegnanti.

Marco Pederzoli