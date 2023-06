Tortellini, un successo la vendita solidale Raccolti 6500 euro per gli alluvionati

Anche il Tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia ha fatto la sua parte per l’emergenza in Romagna. A fare il punto è stato lo stesso Gianni Degli Angeli, presidente de La San Nicola. "Per l’ultima vendita stagionale – spiega Degli Angeli – prima del ritorno a settembre con la nostra sagra, abbiamo deciso di impegnarci a favore delle comunità alluvionate. La generosità delle nostre sfogline, così come dei nostri clienti, è stata grande. Oltre 100 chili di tortellini sono stati prenotati in anticipo e, per acquistarli, sono arrivate persone da diverse regioni. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa, 6.500 euro saranno devoluti alle comunità romagnole. Ricordo – conclude Degli Angeli – che La San Nicola Aps e le Maestre Sfogline Aps sono stati tra i primi a rispondere alla chiamata d’emergenza. La foto delle Sfogline con la scritta ’Romagna’ e un cuore composti di tortellini è diventata virale in tutta Italia, raggiungendo oltre 150.000 like".