"Tosca X, un’opera anti-violenza"

Uno spettacolo di danza contemporanea rilegge Tosca una delle opere liriche più note e amate. Appuntamento stasera alle 21, al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo, con ‘Tosca X’ della Compagnia Artemis Danza. Monica Casade esplora l’universo pucciniano interpretando la celeberrima opera lirica con segno impetuoso ed empatia intellettuale.

Casadei, come si pone la sua Tosca?

"Tosca, come altre opere che ho realizzato in precedenza (La Traviata, Madama Butterfly, Carmen) si inserisce nel progetto che porto avanti contro la violenza alle donne, in collaborazione con vari centri antiviolenza, per sensibilizzare il pubblico a questo tema. Le opere sono giustamente viste come patrimonio culturale, ma i focus sulle eroine evidenziano aspetti estremamente e, drammaticamente, attuali. Nello specifico, al centro c’è il rapporto tossico tra vittima e carnefice, tra Tosca e Scarpia, il barone avido di potere e di brama di possesso, così crudelmente malvagio a fronte dell’ingenua cantante, che con la sua lirica romanza ‘Vissi d’arte’ piange la propria vulnerabilità. In questo contrasto di personalità, che nell’opera si affrontano musicalmente e drammaturgicamente, si rintraccia l’intuizione artistica della Tosca coreografica, creativamente radicata e artisticamente sviluppata sul contrasto tra estremi".

Perche ‘Tosca X’?

"Si tratta di una violenza generalizzata. La ‘X’ rappresenta un numero: toglie l’individualità, la personalizzazione, il volto che è cosa più drammatica".

Quale rapporto c’è tra drammaturgia e fisicità?

"Lavoro su una drammaturgia che è molto fisica, tutte le scene ruotano intorno ad uno spettacolo corale tra i protagonisti. La parte drammaturgica è scritta sui corpi dei ballerini, in un incontroscontro tra anime nere. Come la cronaca ci dimostra, in un attimo una vita felice può essere stravolta da uno tsunami".

Vuole lanciare un messaggio?

"Di ‘stare all’erta’, non abbassare la guardia, per ‘colpa’ di questa parte dell’essere umano che nel momento in cui concede spazio all’anima nera può mietere vittime in modo spietato.

r.m.