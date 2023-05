Tosi: "Personale introvabile, gravi difficoltà all’ufficio tecnico"

"Ci sono gravi difficoltà per quanto riguarda il personale all’ufficio tecnico comunale, impossibilitato a far fronte nei tempi ordinari alle pratiche di competenza, con inevitabili conseguenze nella scadenze delle istruttorie e nella gestione degli appuntamenti".

Lancia l’allarme, il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, sulla "grande sofferenza" in cui si trova la pubblica amministrazione per la carenza di personale.

E lo fa con una lettera aperta destinata a cittadini e professionisti del settore Urbanistica ed edilizia.

Tosi ricorda come la legislazione abbia a lungo imposto ai Comuni di rimpiazzare il personale in uscita solo nella misura di un’assunzione a fronte di quattro ‘abbandoni’, riducendo gli organici sui quali il turnover è diventato sempre più difficile anche con l’avvento del PNRR, "che ha determinato ovunque una forte richiesta di personale, oltre ad un’ulteriore accentuazione del bisogno di figure tecniche nel settore privato".

E proprio la forte richiesta da parte del settore privato, evidenzia il sindaco di Fiorano, rende difficilissimo ai Comuni trovare figure da assumere.

"L’impiego nel settore privato, meglio remunerato, fa sì che, per la prima volta, i concorsi pubblici per l’assunzione di tecnici a tempo indeterminato vadano deserti. Al Comune di Fiorano è già capitato nell’ultimo anno più di una volta", aggiunge Tosi, la cui sintesi è tanto franca quanto chiara.

"Si parte da una situazione in cui l’ufficio tecnico era già sottodimensionato; il lavoro aumenta; si cerca di assumere personale e questo non si trova. A Fiorano – scrive ancora Tosi – ben tre dipendenti dell’ufficio tecnico hanno dovuto recentemente assentarsi dal lavoro per un periodo che non sarà breve, senza che si riesca a sostituirli con personale qualificato che abbia già lavorato nella Pubblica Amministrazione".

Morale? La coperta è corta, "e occorre anche considerare che il Comune di Fiorano in questi anni ha conosciuto un particolare fermento di investimenti e interventi edilizi nel campo produttivo, certamente superiore alla media dei comuni di analoghe dimensioni ed in questo periodo l’ufficio Urbanistica sta lavorando alla predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Ci tengo – conclude Tosi – a informare i cittadini di questa situazione della quale mi scuso, ma assicuro che stiamo facendo di tutto per affrontare questa crisi, mai verificatasi prima, relativa all’impossibilità di trovare personale".