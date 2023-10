Tosi: "Siamo in ritardo su temi e coalizione"

Le elezioni amministrative si stanno avvicinando e le attività delle forze politiche si fanno sempre più febbrili e intense. Il Partito Democratico sabato scorso ha concluso il suo ciclo di incontri aperti ad iscritti ed elettori per costruire una proposta programmatica; ma sempre nello stesso partito hanno suscitato interesse le parole contenute nel recente post del portavoce del sindaco, Simone Tosi – "come Pd siamo in alto mare" –, che paiono lanciare un’allerta sui tempi e le modalità di costruzione della futura coalizione di centro sinistra.

Innanzitutto, le parole del suo post sono da attribuire a lei come dirigente del Pd o come portavoce del sindaco?

"Questa domanda mi permette di fare chiarezza su una cosa: essere il portavoce del sindaco non mi impedisce di essere un dirigente del Partito democratico, nel quale porto le mie idee e le mie proposte, mentre all’interno delle istituzioni svolgo il ruolo affidatomi come portavoce. Sono due cose distinte: avendo usato i miei canali social quello che ho scritto è da attribuire solo al sottoscritto".

In merito a ciò che ha scritto, l’incipit è un’affermazione molto forte, "Carpi è contendibile": perché secondo lei? "Ogni elezione è un test, e noi dobbiamo mettere in campo proposte convincenti, basate su una visione della città. Non voglio dire che Carpi è persa, ma che possiamo vincere se facciamo bene il nostro mestiere". Ha scritto, infatti, che "per vincere serve una grande coalizione, un buon programma ed un candidato autorevole"… "Sono convinto che con queste tre cose a Carpi si vincerà. Il Partito Democratico non è più autosufficiente, lo dicono le ultime tornate elettorali, quindi bisogna ‘unire’, costruendo una grande coalizione, un programma che metta in evidenza idee e progetti innovativi e moderni, grazie all’apporto di tutti i partecipanti alla coalizione. Per questo sono partito dalla coalizione, perché è fondamentale per vincere".

Sembra quasi che lei voglia scendere in campo e candidarsi, ha questa ambizione?

"Non mi sto candidando, i nomi del Pd che ho letto in queste settimane sono di persone che stimo e che hanno a mio avviso il profilo per fare bene il sindaco, ed ho avuto la fortuna di lavorare con entrambi (Taurasi e Righi, ndr). Ma voglio tornare sul vero tema: prima viene la coalizione e il programma, poi il candidato. Infine sulle primarie ribadisco che sono un ottimo strumento se non si riesce a fare sintesi, ma per farle non dobbiamo sacrificare la costruzione di una grande coalizione. In 45 giorni utili (considerando che le primarie saranno a febbraio) sarà difficile costruire la coalizione, trovare candidati autorevoli, fare campagne elettorali e coinvolgere il popolo, sempre se vogliamo fare le primarie".

Maria Silvia Cabri