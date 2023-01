Tosi: "Sindaci senza pensione, anomalia grave e inaccettabile"

Francesco Tosi, sindaco di Fiorano, ha scritto per la quinta volta ai parlamentari modenesi per sensibilizzarli sulla necessità di intervenire a livello legislativo per introdurre la copertura pensionistica per tutti i sindaci e gli assessori comunali, anche per coloro che non possono essere posti in aspettativa dal lavoro, in quanto privi di una occupazione stabile al momento della elezione. Aveva già fatto appello, negli anni scorsi, ma siccome il problema non è mai stato risolto, Tosi tenta di sensibilizzare sia i parlamentari eletti in Emilia Romagna (29 deputati e 14 senatori) che il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, in ordine ad una questione "che – scrive il sindaco di Fiorano – pone assurde differenze di trattamento tra chi svolge uno stesso ruolo e penalizza soprattutto i giovani, alcuni dei quali difficilmente potranno concretamente intraprendere il percorso da sindaco". Ricorda il caso dell’ex sindaco di Maranello Massimiliano Morini, Tosi ("giovane di grandi capacità e ottimo sindaco ha svolto un intero mandato senza maturare un giorno di pensione") e parla di "grave lacuna normativa, totalmente incomprensibile ad ogni cittadino: la non contribuzione pensionistica per alcuni sindaci e assessori è un fatto grave, anticostituzionale e per di più lesivo della vera democrazia e del diritto soprattutto dei giovani di partecipare alla politica attiva. È giusto – chiede Tosi nella lettera – che un sindaco non goda dei contributi pensionistici e che pertanto il periodo di lavoro da sindaco non concorra a maturare la pensione? Quale altro lavoro non prevede copertura pensionistica? Solo il lavoro nero".