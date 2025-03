Tossicodipendenze, il centro. Già una trentina di accessi: "Li facciamo sentire a casa. Inclusione e tutele sanitarie"

C’era chi, ieri mattina, faceva colazione con latte e biscotti. Altri chiacchieravano con accanto i propri animali, tutti seduti in cerchio, in poltrona. Se non fosse stato noto il motivo della loro presenza nel Centro, l’aria che si respirava all’interno era per lo più familiare, come quella che si ‘vive’ in una grande casa. Ha preso ieri il via il progetto Drop-In, il servizio, gestito dal Ceis, che si rivolge alle persone con problemi di tossicodipendenza o alcolcorrelati che stazionano nel quartiere Sacca e che vivono una situazione di marginalità ed esclusione sociale che può generare comportamenti devianti. L’intento è fornire un’alternativa ai rischi sanitari e sociali della vita in strada, attraverso l’erogazione di servizi primari. Il centro sorge all’interno di un capannone a poca distanza dal Comando provinciale dei carabinieri, in via Benassi ed il progetto vede la collaborazione di Ausl, Comune e Fondazione Ceis appunto. In questi giorni non sono mancate le polemiche nei quartieri Sacca e Crocetta per la scelta di attivare il progetto nella zona. Lo stesso ha però un obiettivo nobile: restituire dignità a chi è precipitato nel tunnel della dipendenza, sottrarlo alla strada e, soprattutto, integrarlo nella rete dei servizi predisponendo via via un percorso di recupero. Nel Centro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, sabato e domenica dalle 9 alle 14, gli utenti potranno ricevere un pasto caldo e indumenti puliti, usufruire dei servizi igienici, oltre che ricevere ascolto, accoglienza e orientamento fornito da educatori, operatori sociali, animatori, mediatori culturali. La struttura è composta da una reception, una cucina, un grande salone ed un’altra ampia sala in cui saranno organizzati laboratori. "Per entrare e restare gli utenti devono osservare delle regole – sottolinea Marco Sirotti, coordinatore dell’area dipendenze del Ceis –. Intanto si fa accesso una sola volta al giorno: non è un hotel. Inoltre è vietato sia spacciare che consumare sostanze. A breve sarà montata la tv e costituiremo gruppi dove forniremo indicazioni per tutelarsi a livello sanitario – sottolinea –. Chi si rivolgerà a noi sarà sottoposto a screening e prevenzione sanitaria e reinserito nella rete dei servizi. Inoltre chiederemo di partecipare alla cura dei locali perché questo è il loro posto e così lo devono sentire. In caso di violazione delle regole o gesti violenti scatterà una sospensione". Sono circa una trentina le persone che si recano nel Centro, già in carico al Sert. Si tratta per lo più di persone di mezza età, ma anche giovani e diverse donne consumatori di crack e cocaina; le sostanze che – a causa dei prezzi sempre più abbordabili – vanno per la maggiore. "Ora circola tantissima cocaina: per questo costa così poco – conclude Sirotti – . L’intento è far si che queste persone riescano anche a recuperare i rapporti familiari deteriorati". Stefania Pignataro, responsabile del Centro spiega: "L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di salute di queste persone, precarie e speriamo di agevolarli ad un percorso di disintossicazione e autonomia. Ci sono tanti alcolisti tra gli utenti e persone adulte che usano crack: molti italiani ma anche originari del Magreb. Sono aumentate anche le donne rispetto agli anni scorsi". Per quanto riguarda i progetti futuri Pignataro sottolinea: "In mente abbiamo il servizio per le donne di estetica e parrucchiera ma anche joga e altre attività".

Valentina Reggiani