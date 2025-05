"Tour allo stadio fra tribuna d’onore e sale celebrative: emozionante"

Noi alunni delle classi 3ªA e 3ªB dell’Istituto comprensivo di Sestola il 3 aprile scorso abbiamo vissuto una bellissima giornata allo Stadio Braglia. Siamo stati accolti dalle nostre guide, Massimo Paroli, responsabile ufficio stampa, e Luca Benedetti, che ci hanno spiegato l’origine del nome dello stadio, dedicato al grande ginnasta Alberto Braglia, e ci hanno mostrato le sale ’Canarini Club’ e ’Club 1912’.

Ci hanno poi accompagnato in tribuna e lì, nella tribuna d’onore, abbiamo fatto merenda! Abbiamo avuto la fortuna di visitare la sala stampa, dove abbiamo intervistato, come veri giornalisti, il giocatore Alessandro Dellavalle: ha risposto a tutte le nostre domande, ha firmato magliette e sciarpe, e abbiamo scattato moltissime foto con lui.

Il tour nello stadio è proseguito negli spogliatoi per giocatori e arbitri, nella ‘lavanderia’ per le divise, con la parete gialla e le foto della squadra dal 1912 a oggi. Molto emozionante è stato il passaggio nel tunnel che porta al campo, lo stesso dove passano i calciatori che vediamo sempre in TV.

Siamo potuti entrare anche noi nel campo, così soffice e perfetto, toccare l’erba, sperimentare in libertà quanto sia ampio ed esteso, correre imitando i nostri calciatori preferiti, infine sederci sulle panchine: una sensazione indimenticabile!

Infine abbiamo potuto assistere in silenzio all’allenamento dei calciatori nel campo Zelocchi. "È stata una giornata indimenticabile", commenta Anna, "l’esperienza più emozionante di questi tre anni di medie", aggiunge Lorenzo, che "ci ha fatto sentire un po’ giornalisti", scrive Ginevra. "Ringraziamo di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata", conclude Virginia.