Tour tra le cantine, giovedì torna Calici di Stelle Un brindisi tra vino locale e street food

Giovedì torna ’Calici di stelle’. La manifestazione verrà riproposta in versione ’itinerante’, per vivere il Borgo Antico di Castelvetro in ogni suo angolo segreto. Presso postazioni dedicate, dislocate in tutto il centro storico, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione street food.

Originali suggestioni musicali e osservazione degli astri nell’affascinante Piazza della Dama, coinvolgeranno il visitatore rendendo ancora più unica la degustazione.

Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, promuovono un evento che si sviluppa con una miriade di iniziative, dalla Val d’Aosta alla Sicilia.

BIGLIETTI E TARIFFE. Per entrare nella manifestazione è obbligatorio l’acquisto del biglietto in prevendita o in loco.

INGRESSO WINE

15 euro sacca tracolla e calice in vetro con logo dell’evento

n. 4 coupon per degustazione vino.