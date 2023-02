Tra i Fab Four e l’arpa magica

Da ’She loves you’ a ’Let it be’, ’Come together’ o ’Hey Jude’. I grandi successi dei Fab Four e soprattutto il loro percorso umano e professionale, sono al centro di ’BeatleStory’ (nella foto), in scena sabato 25 febbraio al teatro Michelangelo. Un concerto che è come un live show multimediale, dove Patrizio Angeletti, Claudio Iemme, Roberto Angelelli e Armando Croce ripercorrono la storia della band di Liverpool dal 1962 al ‘70, la favola musicale più bella ed emozionante di sempre. Altre atmosfere musicali sempre sabato alle 17.30 al teatro Tempio, grazie alla Gmi: alla ribalta sarà l’arpista Claudia Lucia Lamanna, primo premio al prestigioso concorso internazionale di Tel Aviv dello scorso anno, in un raffinato percorso da Bach a Lopez, Skrjabin, Satie e Britten.