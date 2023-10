Tra i ’modenesi’ d’America: "Conosco gli ostaggi liberati, cuore spezzato per la guerra"

"Sto soffrendo, il cuore mi si spezza. È orribile quanto accaduto e quello che vediamo tutti i giorni in televisione". È lo sfogo di Miriam Weis, ebrea italiana di sangue messicano, come si definisce, che da anni trascorre alcuni mesi estivi a Fanano assieme a Sem Milani, emigrante del luogo in Usa. Al telefono le parole faticano a uscirle, a tratti la voce si fa impercettibile, si interrompe, non riesce a sopire qualche singhiozzo. Nelle ultime 24 ore le si è accesa una flebile speranza. Ha saputo della liberazione di due ostaggi da parte di Hamas, catturati nell’attacco a Israele dello scorso 7 ottobre. Sono madre e figlia, cittadine americane-israeliane, tenute prigioniere a Gaza per quasi due settimane. "La madre si chiama Judith e la figlia Natalie Raanan – racconta Miriam Weis –. Natalie ha frequentato il liceo a Deerfield con mio figlio Josh. La loro famiglia, qualche anno fa, si è trasferita da Deerfield alla vicina Evanston, sempre in Illinois, a non molti chilometri da Highwood e da Highland Park, alla periferia di Chicago, dove ci sono tantissimi modenesi dell’Appennino discendenti di emigranti. Judith e Natalie erano andate in Israele a festeggiare il compleanno della nonna. Appena liberate sono state trasferite dalla Croce Rossa Internazionale in Egitto e ora sono rientrate in Israele".

"Le nostre concittadine hanno sopportato un terribile calvario in questi ultimi 14 giorni – ha commentato Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America –, e sono felicissimo che presto si riuniranno con la loro famiglia, che è stata devastata dalla paura". Il leader della Casa Bianca ha ringraziato il governo del Qatar "per la sua collaborazione" nel lavoro svolto per rilasciare gli ostaggi e si è impegnato a portare avanti gli sforzi per garantire il rilascio di coloro che sono ancora detenuti. Hamas ha affermato che madre e figlia sono state liberate "per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate".

Miriam Weis, che è nata a Chicago, ha lasciato Fanano un mese fa ed è rientrata a casa negli States. Ora si trova in Florida. É in contatto quotidiano con i parenti del marito della figlia che abitano a Londra. Si sente con l’ex rabbino di Highland Park, Jonathan Magadovitch, e altri conoscenti in Israele. "Il rabbino abita nel nord di Israele – racconta –, in passato è venuto a trovarmi a Fanano. Sta bene, come gli altri miei parenti e conoscenti. Ma domani come sarà? Il fratello di mio genero ha subito lasciato Israele assieme alla moglie e al figlio di un anno, sono andati in Olanda dalla sorella. Aspettano di vedere che cosa succederà. La mamma e il papà sono rimasti in Israele, non vogliono andare via. Le famiglie di mio genero hanno vissuto altre guerre e si sono salvate dall’olocausto. Anche i miei figli, anni fa, si sono trovati nel mezzo di una guerra in Israele. Mi mandarono un video, ricordo il sibilo continuo delle sirene e i terribili rumori lontani delle esplosioni. Ora la situazione è decisamente peggiore. Speriamo si raggiunga in fretta la pace". Miriam Weis è molto legata a Fanano. "Mia figlia di Londra è venuta lo scorso settembre e si è fermata cinque giorni. Quando è partita mi ha detto: ‘Adesso capisco perché ti piace tanto stare qui, il paese e l’ambiente sono molto belli, poi, il cibo è buonissimo’".