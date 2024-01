"Tra investimenti e nuovi percorsi, ecco l’autostrada dei pellegrini"

L’Associazione Via Romea Imperiale, con sede a Pavullo, sta lavorando su alcune iniziative che si svolgeranno nella parte modenese della grande arteria internazionale frequentata da pellegrini, camminatori, escursionisti e ciclisti, che interseca cammini europei e italiani, religiosi e laici. Ad oggi, solo in Italia, gli itinerari proposti sfiorano i 1200 chilometri e consentono di raggiungere importanti città, borghi storici e i principali luoghi di culto. In provincia di Modena si sviluppa su 300 chilometri. Scendendo da Nord, il primo comune che incontra è Concordia, nella Bassa, e l’ultimo Fiumalbo, sull’Appennino, porta d’accesso alla Toscana con l’Abetone. Presidente dell’associazione è il pavullese Dario Bondi.

Presidente, quali programmi state preparando in provincia di Modena?

"Molte sono le tematiche che affronteremo, fra le quali due legate a eventi di grande importanza. Nel 2024 ricorre l’80° anniversario della Repubblica di Montefiorino e a fine anno inizieranno le celebrazioni dell’Anno Santo Romano".

Per Montefiorino che cosa farete?

"Stiamo lavorando a un itinerario da percorrere a piedi o in mountain bike che rievocherà importanti fatti legati alla Resistenza e a Ermanno Gorrieri, personaggio protagonista di quel periodo. Da Magreta di Formigine, luogo di nascita del capo partigiano, si arriverà a Montefiorino, in concomitanza con le celebrazioni dell’ottantesimo organizzate dal Comune. Quest’itinerario, a partire dal prossimo anno, sarà ampliato fino alla Toscana per ricongiungersi con i percorsi dell’Imperiale già tracciati".

E per l’Anno Santo?

"La Via Romea Imperiale è l’unica tra le Vie di pellegrinaggio che passa per Modena e arriva a Roma, ed è stata riconosciuta dal ministero del Turismo quale Cammino religioso".

Farete investimenti sulla Via? "Abbiamo partecipato al bando del Ministero destinato a questi cammini con progetti per il miglioramento della percorrenza e la realizzazione di ospitalità. Complessivamente, a disposizione ci sono risorse per due milioni di euro. L’ammissione al bando ci permetterebbe di far fare un salto di qualità alla nostra Via che punta a diventare tra le più importanti d’Italia".

Altri progetti?

" É in fase di realizzazione una nuova produzione televisiva, sta per essere pubblicato il nuovo sito internet in 4 lingue".

Walter Bellisi