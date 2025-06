Tra le novità, la sfida per giovani talenti. Premio speciale sull’applicazione dell’AI

Tra le principali novità, spicca l’Hackathon, promosso da AssetClassic e Motor Valley Accelerator e sponsorizzato da TikTok. Un evento pensato per mettere alla prova giovani talenti su temi legati all’innovazione e alla data analysis applicate ai settori della mobilità e del motorsport. L’appuntamento si terrà sabato 7 giugno, dalle 10 alle 22, e domenica 8 giugno, dalle 9 alle 17, presso la sede di Motor Valley Accelerator (via Francesco Selmi, 15). I partecipanti, selezionati attraverso un processo di candidatura online, saranno suddivisi in squadre da tre a cinque componenti.

Muniti dei propri PC, i team lavoreranno su dataset forniti dagli organizzatori e potranno utilizzare strumenti open-source per sviluppare soluzioni innovative. L’Hackathon si svolgerà in quattro fasi: dal briefing allo sviluppo. Il tutto si concluderà con il pitch finale davanti a una giuria di esperti. Sono previsti premi in denaro per i primi tre team classificati.

In aggiunta, verrà assegnato uno speciale Premio Innovazione AI da 500 euro alla squadra che saprà integrare al meglio l’intelligenza artificiale nella propria soluzione.