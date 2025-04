Tra le vie del centro sboccia la primavera

Arriva per la prima volta oggi e domani, nella sua nuova forma, la Festa di Primavera, organizzata in collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione di commercianti "È Castelfranco Emilia". Per l’occasione il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio giardino fiorito, con iniziative diffuse tra le piazze, le vie e i luoghi simbolo, in un ricco calendario di eventi dedicati alla primavera.

Oggi alle ore 10.30 in biblioteca con una lettura animata per bambini dai 3 ai 7 anni. Alle 11, in Corso Martiri, il Caseificio Bio Reggiani aprirà una forma di Parmigiano Reggiano Bio. Durante la giornata, in piazza Aldo Moro, sarà allestita l’area Primavera delle zampe felici, dedicata agli amici a quattro zampe.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19, ancora in piazza Aldo Moro si svolgerà il mercato contadino Bio c’è. Sempre il pomeriggio sarà animato da Fiore Play, dalle ore 15.30 alle 18.30, in zona Museo Civico. m.ped.