Tra l’Irlanda e il Frignano una montagna di organi

Musica etnica, folk e cultura popolare sono il fil rouge del festival "Arcipelaghi sonori" che si rinnoverà (per la 22ª edizione) a Villa Boschetti di San Cesario sul Panaro, con una dedica speciale per Francesco Benozzo, ricercatore e musicista, che ne fu ideatore e direttore artistico. Domani sera alle 21 si ascolteranno gli Ar an Talamh (nella foto), un quartetto italiano che si è affermato come punto di riferimento per il folk e la musica irlandese, poi mercoledì 20 gli storici Viulàn, con il loro repertorio legato in particolare alle radici del Frignano, e il Trio Ciocaia, specialista in particolare nella piva emiliana, la cornamusa del nostro Appennino.

Tre tappe per la rassegna "ArmoniosaMente" che stasera accoglierà a Castellaro di Sestola l’organista Alessio Colasurdo, giovedì 21 a Missano di Zocca il mezzosoprano Elisabetta Pallucchi con l’organista Maurizio Maffezzoli e domenica 24 a Lama Mocogno l’organista Pierluigi Mazzoni. "Note e Arte nel Romanico" sarà invece mercoledì 20 a Castello di Riolunato con il duo di chitarre formato da Paolo Devecchi e Salvatore Seminara. E in piazza Sant’Agostino a Modena, domenica 24 Sabrina Gasparini e Lalo Cibelli ‘racconteranno’ in musica la storia di Mia Martini e Ivano Fossati.

s.m.