Tra Rolo e La Pieve vince la paura

ROLO

0

LA PIEVE N.

0

ROLO: Grigoli, Ranieri, Errichiello, Buffagni, Maletti, Budriesi, Serroukh (34’st Fofana), Tamagnini, Fiocchi, Lari (40’st Poligani), Faraci (32’st Marani). A disp.: Galeazzi, Annarumma, Galli, Amura, Palma, Lotti. All. Ferraboschi.

LA PIEVE: Fiorito, Lo Bello, Belfakir, Bellentani, Gobbi, Canalini, Quitadamo (36’st Lupusor), Cehu, Margotta (19’st Guerzoni), Rizzo, Boriani (46’st Bojardi). A disp.: Ortensi, Acquafresca, Erihioui, Rizzi, Barbati. All. Chezzi.

Arbitro: Frigo di Parma

Note: ammoniti Ranieri, Budriesi, Gobbi, Margotta, Guerzoni

Zero gol e pochissime occasioni nella sfida salvezza fra Rolo e La Pieve, che resta a -2 dai reggiani. Al 33’ Lari manda alto. Al 35’ Fiocchi sfiora il gol in girata Al 65’ Lari calcia sopra la traversa. Al 68’ La Pieve va in gol su punizione ma l’assistente di linea ha alzato la bandierina e il gol è annullato per un fuorigioco Al 91’ Poligani manda alto.