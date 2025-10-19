Qualcosa si muove

CronacaTra Sassuolo e Lecce prevale il realismo. Nessuno rischia, il pari accontenta tutti
19 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
Tra Sassuolo e Lecce prevale il realismo. Nessuno rischia, il pari accontenta tutti

Primo tempo più di marca locale, ripresa dei neroverdi, ma nessuna delle due squadre azzarda mai la giocata ‘spaccapartita’

Danilo Veiga ferma un’iniziativa di. Armand Lauriente. Per il giocatore del Sassuolo una prestazione un po’ in ombra

Più che i derby tra due tecnici che hanno la loro cifra nel gioco offensivo e nel 4-4-3, un sano esercizio di realismo. Che tanto l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso quanto l’ex Eusebio Di Francesco mettono in pratica annullandosi a vicenda. E producendo uno zero a zero – primo pari stagionale per il Sassuolo - che muove la classifica sia dei neroverdi che dei salentini, e il cui peso specifico assumerà dimensione compiuta solo più avanti, quando il campionato imporrà di cominciare a tirare le somme.

Oggi va bene così: il Sassuolo si conferma squadra quadrata e che sa quel che vuole, il Lecce arremba ma rischia parecchio ogni volta che alza il baricentro: meglio i padroni di casa nel primo tempo, meglio gli ospiti nella ripresa, ma occasioni da gol pochissime e risultato finale che consegna a Lecce e Sassuolo una divisione della posta mai seriamente messa a repentaglio da atteggiamenti parecchio attendisti. E più attenti all’equilibrio che non alla ricerca della giocata ‘spaccamatch’. Che non arriva, anche perché il Lecce trasforma sistematicamente, in fase di non possesso, il suo 4-3-3 ad un 4-1-4-1 assai ‘stretto’ e il Sassuolo paga la giornata no di Laurientè e le lunghe pause di un Berardi che consegna alla sua partita qualche ‘svolazzo’ che tuttavia non decide. Guardinghe già in avvio le due squadre fanno pochissimo per schiodare lo zero a zero che le accompagnerà all’intervallo. Il Sassuolo, che ritrova Berardi ma soprattutto Thorstvedt, che dal 1’ non giocava da gennaio, lascia possesso e palleggio ad un Lecce che tuttavia non forza. Di Francesco non può permettersi di perdere e si regola, abbottonandosi per quanto può, e non forza nemmeno il Sassuolo, la cui costruzione sbatte a più riprese sul pressing dei padroni di casa: Stulic da una parte e Pinamonti dall’altra lottano contro i mulini a vento di difese ben chiuse, e le palle gol sono a lungo un’ipotesi. Un telefonata di Laurientè a Falcone, un’altra di Veiga a Muric non regalano scosse, e per uno Stulic non lontanissimo dal bersaglio al 37’ c’è, più in generale, l’idea che Lecce e Sassuolo, tra il rischiare di perdere e il provare a vincere, scelgano la prima opzione. Meglio muovere la classifica, insomma, che scuoterla: l’assunto guida le due squadre anche nella ripresa e se l’impressione è che quando il Sassuolo accelera possa far male – sprecano Laurientè, Berardi e Matic, nella seconda parte della ripresa – il Lecce resta ‘vivo’, suggerendo ripartenze non priva di potenziale pericolosità. Tanto basta al Sassuolo di adattarsi al canovaccio e tenersi in equilibrio, sul filo di quello zero a zero che comunque muove la classifica e allunga a tre la serie utile della squadra di Grosso.

