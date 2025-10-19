Tra Sassuolo e Lecce prevale il realismo. Nessuno rischia, il pari accontenta tutti

Più che i derby tra due tecnici che hanno la loro cifra nel gioco offensivo e nel 4-4-3, un sano esercizio di realismo. Che tanto l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso quanto l’ex Eusebio Di Francesco mettono in pratica annullandosi a vicenda. E producendo uno zero a zero – primo pari stagionale per il Sassuolo - che muove la classifica sia dei neroverdi che dei salentini, e il cui peso specifico assumerà dimensione compiuta solo più avanti, quando il campionato imporrà di cominciare a tirare le somme.

Oggi va bene così: il Sassuolo si conferma squadra quadrata e che sa quel che vuole, il Lecce arremba ma rischia parecchio ogni volta che alza il baricentro: meglio i padroni di casa nel primo tempo, meglio gli ospiti nella ripresa, ma occasioni da gol pochissime e risultato finale che consegna a Lecce e Sassuolo una divisione della posta mai seriamente messa a repentaglio da atteggiamenti parecchio attendisti. E più attenti all’equilibrio che non alla ricerca della giocata ‘spaccamatch’. Che non arriva, anche perché il Lecce trasforma sistematicamente, in fase di non possesso, il suo 4-3-3 ad un 4-1-4-1 assai ‘stretto’ e il Sassuolo paga la giornata no di Laurientè e le lunghe pause di un Berardi che consegna alla sua partita qualche ‘svolazzo’ che tuttavia non decide. Guardinghe già in avvio le due squadre fanno pochissimo per schiodare lo zero a zero che le accompagnerà all’intervallo. Il Sassuolo, che ritrova Berardi ma soprattutto Thorstvedt, che dal 1’ non giocava da gennaio, lascia possesso e palleggio ad un Lecce che tuttavia non forza. Di Francesco non può permettersi di perdere e si regola, abbottonandosi per quanto può, e non forza nemmeno il Sassuolo, la cui costruzione sbatte a più riprese sul pressing dei padroni di casa: Stulic da una parte e Pinamonti dall’altra lottano contro i mulini a vento di difese ben chiuse, e le palle gol sono a lungo un’ipotesi. Un telefonata di Laurientè a Falcone, un’altra di Veiga a Muric non regalano scosse, e per uno Stulic non lontanissimo dal bersaglio al 37’ c’è, più in generale, l’idea che Lecce e Sassuolo, tra il rischiare di perdere e il provare a vincere, scelgano la prima opzione. Meglio muovere la classifica, insomma, che scuoterla: l’assunto guida le due squadre anche nella ripresa e se l’impressione è che quando il Sassuolo accelera possa far male – sprecano Laurientè, Berardi e Matic, nella seconda parte della ripresa – il Lecce resta ‘vivo’, suggerendo ripartenze non priva di potenziale pericolosità. Tanto basta al Sassuolo di adattarsi al canovaccio e tenersi in equilibrio, sul filo di quello zero a zero che comunque muove la classifica e allunga a tre la serie utile della squadra di Grosso.

Stefano Fogliani