Tra speranze e odioso dispotismo Monarchia sul palco con Riccardo III

Il 3 maggio, grazie alla regia di Kriszta Székely, abbiamo assistito al Teatro Storchi di Modena alla rappresentazione di Riccardo III, una rivisitazione dell’opera di William Shakespeare in chiave contemporanea. Ci troviamo in un contesto molto vicino alla nostra vita quotidiana con riferimenti a guerre, dittature e fame di potere. In questo scenario è inquadrato Riccardo III, un malvagio manipolatore, che riesce a sedurre tutti i personaggi e a convincere il pubblico per merito di una grande dote interpretativa. Sin dal primo momento si nota la cura per la scenografia, caratterizzata da uno stile minimale ma sicuramente efficace. Occasionalmente viene calata una velina semitrasparente che estranea il protagonista dagli altri personaggi, creando scene parallele e avvicinando Riccardo III al pubblico. L’ambientazione è quella di un rifugio in montagna ma nell’evolversi dello spettacolo assume anche nuovi volti. Innovativa è la presenza di un cameraman che nel riprendere la scena amplifica l’emotività della performance degli attori, trasmettendo in diretta le riprese su un televisore montato al centro della scena, efficacemente utilizzato per regalare al pubblico una doppia prospettiva. La velina ha in realtà la duplice funzione di barriera e telo proiettore attraverso il quale sono mostrati video preregistrati allacciati con maestria allo spettacolo. Una criticità di questa tecnica è che le immagini vengono sdoppiate a causa della tridimensionalità dell’ambientazione, rendendo complessa la visione. La regia, attraverso l’uso dinamico di luci di colore e intensità differenti, trasmette e amplifica le emozioni, abbinandole a un audio sbalorditivo e multidirezionale che aumenta il realismo della scena. Il coinvolgimento attuato dagli attori e la loro maestria ha inoltre compensato la lunghezza dello spettacolo, al fine di rendere più digeribile la visione dell’intera rappresentazione. I personaggi sono adeguatamente caratterizzati e subiscono un’evoluzione nel corso della rappresentazione. Riccardo III è un uomo spregiudicato e doppiogiochista, desideroso di confidare continuamente al pubblico le sue riflessioni, rendendolo di fatto complice dei suoi piani. Significativa è la parabola di Buckingham che, da bravo cagnolino fidato, esegue tutte le richieste di Riccardo III, attratto dalle ricompense promesse a lui, finché la sua stessa coscienza e il suo senso di colpa prendono il sopravvento. Il suo tentativo di fuga verrà però sventato e anche lui diventerà un’ulteriore vittima di Riccardo III. Il personaggio di Elisabetta è intrigante, merito soprattutto dell’abilità interpretativa dell’attrice, ma le sue finalità sono ambigue poiché, una volta salita al potere, promette pace mediante l’acquisto delle armi. La reggenza al trono di Elisabetta ci lascia con un interrogativo: il suo regno sarà migliore rispetto a quello di Riccardo III o sfocerà nel dispotismo sanguinario?

Classe 4ªI, Istituto ’A. Volta’

di Sassuolo