Tra Terre e bomber Guidone è tutto finito. Lo Smile è ancora senza un allenatore

24 ott 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
E’ durata solo tre mesi l’avventura di Marco Guidone al Terre di Castelli. Secondo voci vicine alla società, infatti, ieri sera l’attaccante e il club oronero hanno definito l’addio, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi con lo svincolo. Arrivato a inizio giugno, il 39enne attaccante ex Cittadella (14 reti e 6 assist l’anno sorso in D in 32 gare con i biancazzurri), non ha trovato lo spazio che pensava con la formazione castelvetrese e nemmeno il gol, mettendo insieme appena 3 presenze da titolare nelle prime 8 giornate. Le ultime tre panchine devono aver probabilmente fatto maturare la scelta di cambiare aria.

SMILE. Dopo l’esonero di Battaglioli la società formiginese non ha scelto il sostituto: se non ci sono novità oggi, domenica in panchina nel derby a Spilamberto andrà Carlo Pederzoli, tecnico della Juniores.

Coppa di terza. Così gli ottavi: Cimone-Serramazzoni 4-2 ai rigori (1-1 al 90’), Eagles V. Ancora-Montefiorino 4-1 ai rigori (0-0 al 90’), Union 81-Academy TdC 8-6 ai rigori (3-3 al 90’), J. Fiorano-A. Solignano 4-2, Castelfranco-Manzolino 8-1, Sozzigalli-Roveretana 5-3, Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach 5-4 ai rigori (0-0 al 90’), Ganaceto-Monari Nasi 1-2. I quarti mercoledì 19/11.

