Tra Terre e bomber Guidone è tutto finito. Lo Smile è ancora senza un allenatore

E’ durata solo tre mesi l’avventura di Marco Guidone al Terre di Castelli. Secondo voci vicine alla società, infatti, ieri sera l’attaccante e il club oronero hanno definito l’addio, che verrà ufficializzato nella giornata di oggi con lo svincolo. Arrivato a inizio giugno, il 39enne attaccante ex Cittadella (14 reti e 6 assist l’anno sorso in D in 32 gare con i biancazzurri), non ha trovato lo spazio che pensava con la formazione castelvetrese e nemmeno il gol, mettendo insieme appena 3 presenze da titolare nelle prime 8 giornate. Le ultime tre panchine devono aver probabilmente fatto maturare la scelta di cambiare aria.

SMILE. Dopo l’esonero di Battaglioli la società formiginese non ha scelto il sostituto: se non ci sono novità oggi, domenica in panchina nel derby a Spilamberto andrà Carlo Pederzoli, tecnico della Juniores.

Coppa di terza. Così gli ottavi: Cimone-Serramazzoni 4-2 ai rigori (1-1 al 90’), Eagles V. Ancora-Montefiorino 4-1 ai rigori (0-0 al 90’), Union 81-Academy TdC 8-6 ai rigori (3-3 al 90’), J. Fiorano-A. Solignano 4-2, Castelfranco-Manzolino 8-1, Sozzigalli-Roveretana 5-3, Monari Nasi San Damaso U21-Baracca Beach 5-4 ai rigori (0-0 al 90’), Ganaceto-Monari Nasi 1-2. I quarti mercoledì 19/11.

Davide Setti