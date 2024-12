Tra Valsa e Piacenza è il derby delle deluse

Inizia il girone di ritorno e inizia con un match difficile, se l’intento è quello di riprendersi dalla batosta con Milano, ma anche utile, perché dall’altra parte della rete ci sarà l’altra delusa del girone d’andata, forse quella che ha ottenuto meno in rapporto al mercato e alle aspettative, la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Nella partita che aprì le ostilità in SuperLega Modena ebbe di che recriminare con se stessa, perché in un match nel quale aveva avuto l’occasione d’oro di portarsi a set point nel terzo parziale ed era stata avanti 3-8 nel quarto, non era riuscita a muovere la classifica. Una classifica che, col passare delle giornate, si è fatta deludente per entrambe: Modena è ottava, sopravanzata da Milano e Cisterna, davanti alle quattro squadre che è riuscita a battere (il quinto successo è arrivato con la Rana Verona), ma dietro a tutte le altre; Piacenza, che doveva essere la terza incomoda tra Perugia e Trento, è scivolata al quinto posto, dietro anche a Civitanova e Verona e già distante 9 punti dalla vetta. I ragazzi di Anastasi hanno però dovuto combattere contro tanti infortuni, quelli di Mandiraci e Kovacevic sopra tutti, mentre Modena ha ‘soltanto’ dovuto attendere (e ancora lo sta attendendo) il miglior Davyskiba.

Le formazioni. Dopo l’esperimento mal riuscito di Gutierrez e Davyskiba titolari, sembra improbabile che Giuliani possa rinunciare a Rinaldi dal primo minuto, azzardiamo affiancato dal bielorusso anche se le qualità di Gutierrez in ricezioni sembrerebbero imprescindibili: ecco perché non è poi così improbabile che a partire sia la coppia che ha concluso il match contro Milano, Rinaldi-Massari. Per il resto De Cecco in diagonale a Buchegger, Anzani e Sanguinetti al centro e Federici libero. Anastasi dovrebbe schierare la formazione che ha comunque ben figurato con Perugia, ovvero Brizard e Romanò in diagonale principale, Kovacevic e Maar di banda, Simon e Galassi al centro, Scanferla libero. Mandiraci sta recuperando mentre Bovolenta ha giocato più di metà partita al posto di Romanò domenica scorsa.

Orari e altri match. A Modena si gioca in posticipo alle 20:30 con diretta su Rai Sport e Volleyballworld.tv e arbitri Ilaria Vagni e Giuseppe Curto. Il resto della prima giornata di ritorno: nel giorno di Santa Lucia si è giocata Monza-Grottazzolina, conclusasi con un clamoroso 0-3 in favore dei marchigiani che hanno riaperto la lotta per non retrocedere coinvolgendo Zaytsev e soci. Alle 16 si giocherà Milano-Taranto, alle 18 Verona-Perugia, mentre Padova-Civitanova e Trento-Cisterna andranno ricalendariate perché Lube e Itas sono impegnate nel Mondiale per Club.

Alessandro Trebbi