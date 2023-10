Tracce romane sulla torre, tour guidato

La ricerca dei segni della città romana e medievale è l’obiettivo della visita guidata alla Torre civica di Modena in programma domani, alle 18, e intitolata "La Mutina romana: il reimpiego dei materiali in Ghirlandina".

La visita, organizzata dal Comune di Modena, servizio di Promozione della città e turismo con Ars Archeosistemi, è aperta a un gruppo di 25 persone su prenotazione attraverso il portale visitmodena.it (www.visitmodena.ititesperienzeesperienze-arteculturavisite-tematiche-alla-torre-ghirlandina) oppure allo Iat, Ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Grande 14 (per informazioni: 059 203 2660). Il ritrovo dei partecipanti è alle 17.45, davanti alla biglietteria della Ghirlandina in via Lanfranco, il percorso dura circa 45 minuti.

La partenza è dall’esterno della Ghirlandina per individuare e analizzare i materiali costruttivi: la torre, infatti, fu edificata nel medioevo recuperando e riutilizzando pietre di epoca romana provenienti dal sottosuolo e, in particolare, dalla Via Emilia. I visitatori saliranno, quindi, sulla Torre arrivando alla sala dei Torresani decorata con i capitelli dei maestri campionesi. Da qui, potranno ammirare la città da un un punto di vista privilegiato e seguire il tratto cittadino della Via Emilia, tra le più importanti arterie viarie dell’Impero Romano.

Il biglietto d’ingresso alla Ghirlandina costa 3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratuito per bambini fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi.