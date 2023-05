"Tracce sul reggiseno trascurate"

"La situazione è molto più confusa di come procura e investigatori ci presentano. Siamo in presenza di indiscrezioni e aspetto che venga formalmente depositato un risultato di queste perizie. E’ un elemento che andrà valutato e sono convinto che restino piste che sono rimaste tuttora inesplorate". Interviene l’avvocato Antonio Ingroia, difensore di Nicholas Negrini sul dna isolato sul manico della tanica di olio esausto e che – per alcuni – rappresenterebbe la prova schiacciante contro l’attuale sospettato, Mohamed Gaaloul. "Ci sono state scelte a mio parere incomprensibili della procura di Modena che ha scartato ogni ipotesi alternativa rispetto a quella imboccata sin dai primi giorni", afferma Ingroia. L’avvocato, poi, interviene su ‘Ignoto 1’: "Nei prossimi giorni faremo nuove richieste: in qualità di difensore di Negrini, che tuttora è indagato incomprensibilmente, continuerò ad esercitare tutti i diritti che la legge mette a disposizione della parte offesa e danneggiata, anche in relazione ad alcuni temi che credo non siano stati esplorati fino ad oggi. Mi riferisco ad esempio alle spalline di reggiseno: ci sono tracce biologiche di Dna non attribuite e non attribuibili agli indagati. A chi appartengono? Prima di chiudere le indagini credo sia un diritto del marito della vittima di sapere chi ha avuto questi contatti, a chi sia riferibile questo dna e che gli inquirenti abbiano il dovere di effettuare tutte le verifiche prima di chiudere le indagini. In merito alle mie richieste, è probabile vi sarà quella di estensione di incidente probatorio. Ci sono indagini incomplete e la procura ha una posizione a senso unico. Confido nella terzietà del giudice affinchè dia ascolto alle istanze del marito della vittima".

v. r.