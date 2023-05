Trading online, la truffa Pensa d’investire in borsa i risparmi di una vita ma perde 160mila euro

Anche a Modena dilaga il fenomeno delle truffe legate al trading online: gente per bene che si fida di esperti truffatori pensando (erroneamente) di fare affari d’oro. E’ il caso di un pensionato 60enne, ex impiegato che ha messo nelle mani di balordi i risparmi di una vita, credendo in buona fede di porre invece al sicuro i soldi della sua famiglia. A segnalare l’accaduto è il Codacons, che mette in guardia i cittadini. Infatti il pensionato, attirato dalla semplicità dell’operatività e dal modesto costo iniziale, si è lasciato convincere da questa avventura finanziaria chiamata "trading on line". L’uomo, infatti, ha iniziato versando una somma di duecento euro attraverso un programma che gli è stato fornito dagli abili truffatori. Quasi come fosse in diretta chissà con quale borsa, la vittima, infatti, vedeva la sua piccola somma investita crescere sempre di più. Ogni volta che sul monitor apparivano i presunti guadagni, arrivavano le telefonate: "Visto come rendono i tuoi soldi?" Pensa se invece di euro 200 ne avessi investiti di più". Questo è stato sufficiente per fare scattare la molla del facile guadagno che ha indotto il malcapitato a inviare ai balordi, dal proprio conto corrente a quello di una società all’estero, ben 160mila euro in 15 giorni tramite bonifico. Soldi che il pensionato ha prelevato da conti correnti che condivideva coi parenti. "Controllare che la società sia autorizzata o meno, entrando nel sito della Consob, è semplicissimo – spiega Fabio Galli, vice presidente regionale Codacons – A Modena abbiamo seguito in precedenza una persona che aveva pensato di investire 60mila euro e tantissimi altri che si fermano a due, tremila euro perchè non hanno a disposizione maggior liquidità".

Il 60enne si è reso conto di essere stato truffato quando ha chiesto agli interlocutori ‘fantasma’ di prelevare una certa somma: in quel momento si è accorto di avere gettato al vento i risparmi di una vita della famiglia, con tutte le conseguenze non solo economiche ma anche emotive. "Il tutto naturalmente è stato denunciato all’autorità giudiziaria – sottolinea Galli – Questi fatti accadano sempre più frequentemente a causa delle frequentissime e asfissianti pubblicità che anche attraverso i social quotidianamente martellano la mente di chi quegli stessi social utilizza. Per tale ragione il Codacons di Modena ha iniziato la ricerca di queste pubblicità con l’intento di segnalarle alle autorità preposte. Sarebbe utile impedire che soggetti non autorizzati possano pubblicizzare una attività di investimento che proprio perché priva di autorizzazione non può che essere truffaldina. A tale proposito è bene sapere, prima di avvicinarsi a certe ’avventure’ che l’esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento è riservato ai soggetti autorizzati dalla Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa). Quindi – spiega - , prima di attivarsi, concedendo la fiducia a qualche sconosciuto che, attraverso un sito web, propone il trading on line, si verifichi la sua autorizzazione. Con l’autorizzazione il soggetto viene iscritto nell’elenco delle Sim tenuto dalla Consob. Per consultare l’elenco basta accedere nel sito della Consob, dove è possibile consultare anche l’elenco delle imprese d’investimento comunitarie che operano in Italia: essendo anche le banche soggetti autorizzati alla prestazione di servizi d’investimento, è altrettanto utile consultare gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia", conclude Galli.