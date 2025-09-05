Tradizionale sagra di Torre Maina. Borlenghi e gnocco fritto per tutti

Saranno morbidi e leggermente spugnosi, come quelli del Frignano, o croccanti che tagliano la bocca come quelli di Guiglia, Zocca, Vignola, i borlenghi che verranno serviti alla 38° Sagra di Torre Maina questo weekend?

"Li prepareremo su richiesta come ognuno vorrà, nel rispetto delle diverse tradizioni modenesi, perché le ricette nel nostro territorio sono tante e tutte hanno una ragion d’essere" – risponde prontamente don Pierino Sacella, parroco di Torre Maina, mentre ci mostra i vassoi di calzagatti, pronti per esser fritti, che saranno serviti insieme a borlenghi, gnocco fritto, crescentine, grigliate miste e a tanto altro.

Sono quasi cento i volontari, bambini, giovani, adulti, anziani, che da oltre quindici giorni lavorano senza sosta per la buona riuscita della Sagra di Torre Maina. Un evento che si concluderà il 6 e 7 settembre, dopo che lo scorso sabato e domenica, la cucina ha battuto tutti i record. Sono stati preparati 300 calzagatti; 30 chili di crescentine; 45 chili di gnocco (per circa 3200 pezzi); mentre i borlenghi erano circa 5000.

L’animatore infaticabile di questa kermesse gastronomica, che in queste sere illumina la collina modenese è don Pierino Sacella, parroco di Torre Maina, che conclude: "Dopo essere stato per 17 anni cappellano militare in Accademia a Modena, ho preso le redini della parrocchia e della sagra, che seguo da 28 edizioni. Il lavorare insieme è fondamentale, tiene lontani i giovani dal caos e per la nostra comunità è un appuntamento aggregante. Ci fa stare bene e anno dopo anno ha fruttato i denari per un accurato restauro della parte storica del piccolo borgo. L’incasso di quest’anno sarà interamente devoluto per sostenere le spese di restauro dell’antica stalla e del fienile, che saranno adibiti a salone e a piccoli appartamenti per i bisognosi".

Luca Bonacini