Tradizione e spettacoli in piazza. Torna la festa della sfogliata

La sfogliata (o torta degli ebrei) è la specialità finalese tipica dell’autunno e dell’inverno, una torta salata che va – appunto – assaggiata caldissima, gustandola in tutto il suo sapore, magari avvolta nella tipica carta paglierina. E oggi a Finale si rinnova il sempre atteso appuntamento con la Festa della sfogliata, rinviata due settimane fa a causa del maltempo. Nel centro storico verranno allestite numerose postazioni – a cura delle associazioni di volontariato – presso le quali si potrà assaggiare la sfogliata, accompagnata anche da un bicchierino di anicione Casoni, come vuole la tradizione. Durante tutta la giornata – a cura del Comune e del Comitato commercianti – ci saranno animazioni, dolcezze e prelibatezze, zucchero filato e popcorn per tutti i bambini, gli stand delle associazioni e dei gruppi, le Pillole di storia finalese di Alma Finalis (che offrirà assaggi di sfogliata kasher, secondo l’antica ricetta ebraica) e Tentativo gruppo teatro. E poi Babbo Natale in slitta (con il Comitato Carnevale), artisti di strada, alle 15 la Zastava Balkan Orkestar e alle 16.30 la danza delle farfalle luminose. Alle 15.30 da piazza Verdi partirà anche la camminata dei Babbi Natale e in serata al Nuovo cinema Corso il concerto del coro Gospel Soul. Durante tutta la giornata nelle sale dell’Ex Guardia Nazionale in corso Cavour si potrà visitare la mostra dedicata al pilota Libero Borsari, inaugurata ieri mattina.

