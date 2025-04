Tradizione, Riolunato si prepara al ’Maggio delle ragazze’

Fervono i preparativi in Appennino per le prossime iniziative legatissime alle tradizioni della nostra montagna: la notte del 30 aprile (e domenica 11 maggio) il "Maggio delle Ragazze" a Riolunato, il 18 aprile la "Triennale del Venerdì Santo" a Fanano e la via Crucis Vivente a Lama Mocogno, pensando già anche all’Infiorata del Corpus Domini a Pievepelago il 22 giugno. In questi giorni è infatti partita la fase operativa preparatoria del Maggio delle Ragazze l’evento triennale che si terrà a Riolunato. "E’ una festa che vuole celebrare l’arrivo della primavera e la nascita dei nuovi amori – spiegano i maggiolanti – il 30 aprile si svolgerà dalle 21 sino alle 13 del giorno dopo, con canti, ambasciate d’amore e buon vino – dicono gli organizzatori –. Poi la seconda domenica dalle 14 sfilata in costume, balli, canti e tanto cibo". Nell’appuntamento diurno della seconda domenica di maggio, si terrà invece la sfilata da piazza Esperanto con protagoniste anche le ragazze del paese in costume tradizionale che eseguiranno il tipico ballo del "canto del maggio", messaggio benaugurante di serenità e prosperità. La festa proseguirà tutto il pomeriggio nella piazza Don Battilani con prodotti tipici della montagna.

"Il Maggio delle Ragazze – sottolineano a Riolunato – appartiene alla più antica tradizione popolare diffusa non solo in Italia ma in buona dell’Europa e dell’Asia. Ogni tre anni Riolunato propone questo rito collettivo a dimostrazione del profondo legame del paese con le proprie tradizioni più genuine. Per i cittadini è un momento di ritrovo e di festa in vista della bella stagione e per i turisti un’occasione per scoprire la nostra cultura, apprezzando le prelibatezze della gastronomia di montagna".

g.p.