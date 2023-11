Tradizioni e sapori finalesi raccontati in un libro

"Finalìn magnagàtt", si dice nella vulgata popolare: ovvero, i finalesi sarebbero divoratori di poveri micetti. Ma dai, davvero? "Ovviamente questa abitudine alimentare appartiene al passato e oggi è del tutto scomparsa. Ma fino agli ‘50, in tempi di diffusa povertà, con un’alimentazione ai limiti della sopravvivenza, i gatti erano pur sempre carne. E c’erano ‘cacciatori’ che svolgevano le loro battute generalmente di notte", spiegano Gianluca Borgatti e Celso Malaguti che proprio su questi ricordi aprono il loro nuovo libro (decisamente ghiotto) tutto dedicato a "La cucina finalese. Storia, tradizioni e ricette di ieri e di oggi" (Cdl edizioni). Lo presenteranno sabato 2 dicembre alle 16 al Carc di via Rovere, dialogando con il giornalista Alessandro Braida. Xxx Dalla mitica ed esclusiva torta degli ebrei alle frittelle (che a Finale sono sempre abbinate a iniziative di solidarietà), dalle tagliatelle al pesce gatto fritto, ogni pagina solletica l’appetito ma anche la memoria. Perché, grazie alla posizione geografica, nelle pentole delle ‘razdore’ finalesi bolle una tradizione che abbraccia più province, Modena, Ferrara, Bologna e pure Mantova, quindi un milieu millenario di culture e di sapori. Borgatti e Malaguti lo raccontano attraverso le ricette ma pure con aneddoti curiosi, il dialetto, i proverbi, "Aqua e ciàcar i’n fa fritèl", ovvero con le chiacchiere si combina poco, e "L’è mei puzàr da zivòla che da caiòn", una schietta variante di "Contadino cervello fino". E in appendice c’è pure una guida al ‘mangiar fuori’ a Finale. È proprio vero che a tavola non s’invecchia: anzi, in quello che cuciniamo e che mangiamo c’è tutta un’eredità di anni e di secoli. Con il gusto delizioso delle cose che non passano.

Stefano Marchetti