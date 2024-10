Tradizioni oltre oceano. La famiglia Pavironica sfila negli Stati Uniti: "Un momento storico"

La tradizione modenese è pronta a "sbarcare" nella Grande Mela. Ci sarà anche un simbolo della nostra città, infatti, alla parata del "Columbus Day" a New York, in programma il prossimo 14 ottobre, dove Sandrone, Pulonia e Sgorghiguelo sfileranno lungo la Fifth Avenue: si tratta del più grande evento internazionale a cui la famiglia Pavironica abbia mai partecipato.

ll Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Italy Discovery, ha infatti ricevuto l’invito a partecipare alla Sfilata a New York City in occasione dei festeggiamenti dell’ottantesimo Columbus Day. Un’occasione unica per rappresentare l’identità culturale, storica e popolare italiana.

Riavvolgendo il nastro, l’Associazione culturale "Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane" è nata a Parma il 28 novembre 2015 e raccoglie circa 400 maschere italiane, provenienti da 16 regioni: l’obiettivo, come sottolineato, è quello di valorizzare a livello nazionale ed internazionale, il ruolo culturale storico della maschera allegorica italiana che è sintesi espressiva del binomio ’tradizioni’ e ’tipicità’ delle comunità locali e dei territori.

E proprio attraverso identità e tradizioni, la Famiglia Pavironica si presenterà così anche oltre oceano. A iniziare da Sandrone, contadino orgoglioso della sua terra e dei suoi animali, che non ha studiato tanto come il dotto bolognese Balanzone, che si esprime solo in dialetto e, a volte con un italiano maccheronico, ma con l’esperienza che gli viene dalla terra sa affrontare tutte le situazioni e non risparmia nessuno con la sua ironia. Non mancherà poi Sgorghiguelo, ragazzotto un po’ scapestrato, senza voglia di studiare, che cerca di stare al passo coi tempi e che "si farà" sulle orme del padre.

Fino ad arrivare a Pulonia, regina del focolare al servizio del marito ed in adorazione del figlio, tiene saldamente unita la famiglia, senza disdegnare qualche pettegolezzo mondano con le amiche.

Storie, tradizioni, colori e risate che ora sbarcheranno così nella Grande Mela: con grande fierezza, la Famiglia Pavironica rappresenterà Modena insieme a più di 120 maschere aderenti al progetto, incontrando le numerose comunità italiane presenti.

L’agenda sarà fitta di appuntamenti: partenza dall’Italia il 12 ottobre, incontro con le comunità di New York il 13 ottobre grazie all’organizzazione di Italy Discovery, con il suo Presidente Roberto Perticone. La grande sfilata si svolgerà poi, per l’appunto, il 14 ottobre con la presenza di oltre un milione di cittadini newyorkesi e turisti. "Un momento storico per noi del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, per la prima volta oltre oceano, in rappresentanza delle nostre antiche tradizioni popolari – dichiara il Presidente Nazionale dell’associazione Valerio Corradi – realizzabile solo grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Regioni, Province, Comuni italiani che lieti di essere rappresentati hanno voluto partecipare all’iniziativa".