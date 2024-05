Traffico al polo scolastico: "Sbloccheremo la viabilità"

Una prima ‘pezza’ ce l’ha messo il progetto di nuova viabilità messo a punto dagli studenti di logistica adottato a inizio 2024 e sostenuto anche grazie alla collaborazione di diversi volontari che hanno fatto in modo funzionasse. Ma per risolvere il problema del traffico al polo scolastico, da fine gennaio disciplinato da una serie di limitazioni che se non risolvono i problemi, almeno limitano i disagi che condizionavano la viabilità in zona, e segnatamente i mezzi di trasporto pubblico, servirà altro. Così, tra le pieghe della variazione di bilancio approvato dall’ultima seduta della Giunta, ecco 200mila euro che vengono trasferiti alla Provincia e sono la ‘quota’ di risorse che il Comune di Sassuolo deve mettere per partecipare al progetto che, presumibilmente tre l’estate e l’inizio del prossimo anno scolastico, apporterà migliorie decisive alla strada che collega la circonvallazione alla zona su cui sorgono i plessi scolastici.

Strada stretta, solo parzialmente provvista di uno stretto marciapiede e non sicurissima, sulla quale si andranno ad apportare gli accorgimenti del caso, allargando la carreggiata e mettendola, ove possibile vista anche la morfologia della stessa, in sicurezza. È volontà condivisa dei tre enti che hanno voce in capitolo sul progetto – oltre al Comune di Sassuolo, la Provincia cui fanno capo i plessi scolastici del Polo di piazza Falcone e Borsellino e Amo, l’agenzia per la mobilità che gestisce il trasporto pubblico – porre in essere le migliorie prima del prossimo anno scolastico, quando peraltro sembra potrebbero restare in vigore anche le limitazioni determinate dal progetto viario in essere da fine gennaio, sulle quali il consiglio di istituto dei plessi scolastici della zona, la Provincia e il Comune non smettono di lavorare con l’auspicio di poterlo ‘combinare’ alle migliorie ‘materiali’ che interverranno su quella carreggiata che oggi è un imbuto lungo il quale si incanala un volume di traffico eccessivo. Il tema, peraltro, è tra i punti di molti dei programmi dei candidati a sindaco in corsa per le amministrative del prossimo giugno.

Stefano Fogliani